«Bodø/Glimts voksesmerter»

Bodø/Glimt har lenge vært hele Norges kjæledegge. En sjarmerende gjeng som spilte underholdende offensiv fotball, som bokset langt over sin egen vektklasse ute i Europa. De har vært en klubb mange syntes det var lett å unne suksess. Kjetil Knutsen og co har blitt genierklært gang på gang. De har vært klubben som tilsynelatende ikke kunne gjøre feil. Alt fra spillestil til spillerlogistikk har fått terningkast seks.

Tre år etter at de rykket opp fra OBOS tok de et av de mest suverene seriegullene jeg har vært vitne til. På sin vei til toppen har de blitt norsk fotballs nye referansepunkt. De har vist vei, de har vært klubben alle andre burde lære av og hente inspirasjon hos. Hyllesten har vært nærmest uforbeholden. Alt de har tatt i har blitt til gull og glitter.

Nå har stemningen snudd. I løpet av den siste tiden har Bodø/Glimt plutselig blitt en klubb mange misliker. Kritikken har haglet fra ulike hold etter flere kontroversielle episoder. Det startet for alvor da de gikk til kvartfinale i cupen på walkover. Hele fadesen var først og fremst et resultat av dårlig håndverk i NFF, men Glimts lett arrogante svar på Aalesunds frustrasjon gjorde at Bodøværingene fikk lite sympati for sine behov for å kunne stille best mulig forberedt ute i Europa. Glansbildet av hele Norges nye kjæledegger begynte å slå sprekker.

I tiden etter cupskandalen har det ballet på seg. Klaging på motstandernes spillestil. Bortesupportere som møtes av piggtrådgjerder og føler seg dårlig behandlet. Tumultene etter seieren mot Roma. Videobeviset som ikke var i nærheten av å frikjenne Knutsen selv om Glimt hadde gått høyt ut i forkant. Knutsen fulgte så opp med å si at han var utsatt for et overgrep fordi han ble utestengt til returoppgjøret mot Roma. Det falt ikke i spesielt god jord. Nå har UEFAs tiltale kommet, og den er ikke hyggelig lesning for Knutsen og hans våpendragere.

Siste sak ut i rekken er at kaptein Ulrik Saltnes, selve symbolet på det nord-norske fotballeventyret, satte kneet rett i ryggen på Vikings Kevin Kabran forrige serierunde. For alle som så kampen uten Glimt-briller, så det ut som et soleklart rødt kort. Mange forventer flere kampers utestengelse for en handling som var direkte usportslig. Kjetil Knutsens reaksjon da han fikk spørsmål om mulig karantene var “Hvis dette skal være karantene, da ler jeg meg i hjel”.

Det er et uklokt svar som dessverre føyer seg inn i rekken av dårlig kommunikasjon fra Glimts side. Det skjer noe når en klubb går fra å være en utfordrer til å etablere seg i toppen. Det stilles hardere krav, kritikken sitter løsere og man slipper ikke lenger unna med like mye som før. Det som kan være herlig breialt fra en overraskelsesklubb som plutselig hevder seg i toppen blir usjarmerende arroganse når det kommer fra de som akkurat nå sitter på toppen av den norske fotballpyramiden. Når du er best legger ikke folk lenger godviljen til.

Bodø/Glimt har ikke klart å omstille seg i takt med suksessen. De oppfører seg fortsatt som et lite lag som sparker nedenfra. Dermed høres de mer og mer ut som et lag som har latt suksessen gå dem til hodet. Det er ikke spesielt sjarmerende når Kong Salomo oppfører seg som om han var Jørgen Hattemaker.

Etter flere år der de knapt har kunnet gjøre noe feil, møter de nå motstand. Og så langt har verken treneren eller spillerne håndtert motgang spesielt godt i media. De har i for stor grad fremstått som om de alene har fasiten for hvordan fotball skal spilles og organiseres, og har vært dårlige til å innrømme at også de kan gjøre feil. Det er lett å sjarmere når sola skinner, men når regnværsdagene kommer nytter det ikke å skylde på alle andre for at du selv har glemt paraply og støvler.

Glimt har fortsatt et fantastisk godt fotballag. Den jobben Kjetil Knutsen og hans medarbeidere har gjort bør fortsatt stå som et eksempel til etterfølgelse for mange andre klubber. Men når det gjelder evnen til å være en god taper, evnen til å innrømme egne feil og evnen til å håndtere kritikk har klubben fortsatt mye å lære.

Hvetebrødsdagene er over for de nordnorske sjarmørene. Nå er de Norges beste fotballag, og det er mange som mer enn gjerne dytter dem ned fra den pidestallen de har blitt plassert på.