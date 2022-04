Et altfor lite skritt i riktig retning

At Norge endelig har snudd og vil tilby medisiner til dem med cystisk fibrose er ingenting annet enn en gladsak som regjeringen skal ha skryt for å tillate, men det får meg til å tenke på alle de som ikke våkner til den samme muligheten.

MENINGSYTRER: FpU-leder Simen Velle fotografert foran Stortinget i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er viktig å være tydelig på at denne nyheten er utelukkende positiv. Endelig har Beslutningsforumet for nye metoder landet en avtale med produsenten av medisinen Kraftrio som vil øke livskvaliteten til mange syke nordmenn.

I min tid som politiker har jeg dessverre vært vitne til at det er mange flere pasientgrupper enn de med cystisk fibrose som trenger dyre medisiner. Medisiner som det for Frp er en selvfølge å tilby.

Politikk handler om å prioritere, og Frp har alltid vært tydelige på at de svakeste i samfunnet skal få den behandlingen de trenger.

Det å bruke penger på å behandle syke mennesker skikkelig er ikke en utgift, det er en investering.

Fortsatt lang vei å gå

Det man dessverre ser i Norge er at prisen på medisinen ofte vekter tyngre enn effekten den har på de syke.

Det er både negativt for dem som trenger medisinen, og for samfunnet som helhet.

Vi mister noe av mangfoldet vårt om vi ikke er villig til å gi de syke skikkelig behandling.

Det er for eksempel flere tusen MS-pasienter i Norge som ikke har tilgang til den velutprøvde stamcellebehandlingen som tilbys i land over hele verden.

Oljelandet Norge har på en eller annen måte ikke råd til å gi de samme behandlingstilbudene som for eksempel Russland tilbyr sine innbyggere.

Dette er en sak FrP dessverre står alene om i Stortinget. Stamcellebehandling er ikke så radikalt som enkelte påstår, og den er beviselig positiv for de som får behandlingen.

Hvorfor skal Norge da nekte våre innbyggere tilgang til en livreddende medisin?

Behandling for de rike

Resultatet av at staten nekter å ta regningen for disse behandlingene er at vi får et klasseskille i norsk helsehjelp. De som har midlene til det reiser utenlands og får behandling på egen regning, og folk flest sitter igjen uten behandlingsmuligheter.

Det er fascinerende at det er venstresiden i norsk politikk som er bremseklossene i godkjenning av alternative behandlinger, de som tilsynelatende roper høyest om de norske klasseskillene.

For FpU og Frp er denne saken enkel. Vi vil alltid stå på pasientenes side i kampen for å beholde livskvalitet.

Det er viktig at politikerne også tenker på de som sitter ved enden av bordet, og ingen fortjener en kamp mot byråkratiet på toppen av en grusom sykdom.

Det er på høy tid at vi får fortgang i søknadsprosessene for nye medisiner, og minst like viktig at staten sørger for at pasientene slipper å ta regningen.

Helsehjelp er en forutsetning for at folk skal kunne leve frie og gode liv, og jeg er stolt av å være medlem av et parti som tar helsehjelpen på alvor.

