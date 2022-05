– Er det en Maserati? Å fy flate!

Naboen kikker på ukens testbil. Han har for lengst konstatert at den knallrøde – eller Rosso Magma-røde Levant-en i oppkjørselen er råtøff. Og bare så du vet det – lakken er hentet fra Ferrari.

Men når han får vite at det er en Maserati, blir øynene enda våtere. Det er noe med det italienske navnet som får fram ekstra følelser. Her får mange assosiasjoner til sportsbiler, luksus og eksklusivitet. Og så er det eksotisk. Italiensk.

I Norge er Maserati som merke forsvinnende lite. Men for noen år siden fikk de en egen importør i Norge – Formula Automobile på Billingstadsletta – og snart skal det satses stort på elektrifisering.

Mens vi venter på det, er SUV-en Levante en slags siste svanesang for fossilmodellene. Prisen illustrerer litt av hvilke utfordringer biler med bensinmotor står ovenfor akkurat nå. Avgifter bidrar naturligvis kraftig til prislappen på knappe 2,5 millioner kroner.

Ulike assosiasjoner

Vi skylder kanskje å gjøre oppmerksom på at noen også forbinder Maserati med humørsyke biler, med dårlig driftssikkerhet og noen eiendommelige løsninger.

Noen mener at biler som har litt særegenheter og ikke alltid fungerer som de skal, har mer "sjel". Dem om det. Selv foretrekker jeg at bilen går når den skal – og at ting fungerer.

Uansett, moderniseringen har gjort Maserati også mer industrialisert og bedre på driftssikkerhet. Selv om de fortsatt kanskje ikke topper kvalitetsundersøkelsene.

Levante tåler også å kjøre i områder uten asfalt. Luftfjæring som gir økt bakkeklaring og eget offroad-program sørger for det.

Bobler både her og der

Når jeg trykker på startknappen i Levante, og velger kjøreprogrammet som heter Sport, er det vanskelig å si at jeg savner mer følelser. Da bobler det nemlig rimelig greit både her og der i en biljournalist-kropp ...

Maserati er viden kjent for å lage et eksepsjonelt lydbilde. Selv om nye Levante har byttet ut V8-motoren med en V6-er, er det himmelsk klang når alle porter i eksosanlegget åpnes. En dyp, grov, metallisk og potent klang.

Etter at de nye EU-reglene trådte i kraft, er det få biler som matcher lydsignaturen til Levante på tomgang.

Her får de norske kundene med seg en helt spesiell avduking

Lang tradisjon

Maserati har jobbet med å gi kundene, og mange andre, gåsehud helt siden 1914. Da startet fire brødre bilproduksjonen i Modena.

Neptuns trident er merkets logo og kjennemerke. Den pryder grillen og er med å gi bilen et visuelt særpreg. Særlig forfra, og særlig med den dype Ferrari-røde lakken, er dette en bil som skiller seg ut.

Vi har altså testet den. Ikke fordi den er ny – men fordi den på sett og vis er med på å markere slutten på en æra for Maserati.

Bakfra har ikke bilen like my særpreg som rett fra siden og forfra. Men du slipper unna med det uansett, så lenge du har Ferrari-rødfargen Rosso Magma.

Elektrifiseres

Nå skal det nemlig elektrifiseres. Innen 2025 skal de ha helelektriske varianter, kalt Folgore, av alle modeller som selges.

Første modell ut er Maserati GranTurismo (cabriolet-varianten GranCabrio), etterfulgt av SUVen Grecale og superbilen Maserati MC 20.

Før 2025 vil ny Levante og ny Quattroporte også tilbys kun som dedikerte elektriske varianter. Maserati ser for seg å være 100 prosent elektriske innen 2030.

Sammen med overgangen til elektrifisering og en økt satsning, ligger det an til å Maserati-salget i Norge kan ta seg opp i årene som kommer.

For å se hva vi synes om en av deres siste rene fossil-modeller, klikke deg inn på videovinduet øverst i denne artikkelen. Lyden av motoren alene er verdt å få med seg. I tillegg har denne bilen en kul egenskap du neppe har i bilen din!

Maserati Levante S Gran Sport Motor og ytelser: Motor: 3-liter, V6, bensin Effekt: 430 hk / Nm 0-100 km/t: 5,2 sek. Toppfart: 264 km/t Forbruk (WLTP): Ikke oppgitt Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 500 x 196 x 167 cm Bagasjerom: 580 liter Vekt: 2.100 kg Tilhengervekt: 3.500 kg Taklast: 75 kg Pris: Pris testbil: 2.490.000 kroner

Video: Slik ble Maserati Levante presentert for verden:

