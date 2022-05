Det begynte med nye BMW 4-serie. Den ble lansert sommeren for to år siden, og fikk raskt massiv oppmerksomhet.

Det var den nye grillen som fikk kommentarfeltene til å koke, verden over. Engasjementet for den vertikale grillen var langt fra bare positivt og er fremdeles en snakkis.

BMW har hele veien vært tydelig på at dette har vært et helt bevisst valg, spesielt på modellene 4-serie, X7 og 7-serie, som SKAL skille seg ut på veien.

Og apropos 7-serie: For ikke lenge siden dro BMW duken av en helt ny generasjon, inkludert i7,som er en helelektrisk versjon.

Igjen er det spesielt fronten, med det nye grill- og lysdesignet som vekker oppsikt.

Designsjefen svarer

Sammenlignet med utgående 7-serie er det snakk om betydelige forandringer. Nå er lysene delt opp på to nivåer. I tillegg serverer BMW en gigagrill.

På innsiden er det skyhøy luksusfaktor.

Til Car Magazine uttaler nå BMWs designsjef, Domagoj Dukec, at det er dette kundene vil ha.

– Tidligere var 4-serie bare en sporty 3-serie, men disse kundene er forskjellige. De vil ha en mer irrasjonell bil, de er villige til å betale mer for det emosjonelle uttrykket og ønsker å gjøre et statement, sier han til Car Magazine.

Dukec legger til at to tredjedeler av kundene ønsker et «elegant og harmonisk design» og at storselgerne 3-serie og 5-serie derfor skal by på dette. i form av et mer rolig og «safe» design.

BMW mener at kundene som ønsker seg en 4-serie, X6 eller nå i7, nettopp ønsker å skille seg mer ut. Derfor skal BMW differensiere designet ytterligere mellom de ulike modellene.

Nye BMW 4-serie markerer starten på en ny designretning

Ny grill og delte frontlykter utgjør mye på frontpartiet.

Lanseres i november

Helelektriske BMW i7 xDrive60 er modellen nordmenn først vil stifte bekjentskap med.

Med en elektrisk motor på forakselen på 258 hk og en elektrisk motor på bakakselen på 313 hk, har bilen en samlet effekt på 544 hk og et dreiemoment på 745 Nm.

i7 xDrive60 lanseres i Europa i november 2022. Norske forhandlere har allerede åpnet for bestilling av modellen, som har en startpris på 1.169.000, eksklusive moms.

– Slik verden ser ut nå, må vi ta høyde for at leveringer vil skje i 2023. Innen den tid må vi forberede oss på at det innføres merverdiavgift på elbiler, slik politikerne opprinnelig varslet om i fjor. Når revidert statsbudsjett legges frem i mai, forventer vi at Regjeringen gir tydelige signaler på hva norsk bilbransje og norske elbilkunder skal forholde seg til i tiden fremover, sier, Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Avhengig av spesifikasjoner og utstyr, varierer rekkevidden mellom 590-625 kilometer på i7 xDrive60.

