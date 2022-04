Heidi Løke har blitt mamma igjen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Heidi Løke har blitt mamma for tredje gang.

Det melder håndballstjernen selv på Instagram.

– Etter altfor lang ventetid kom Casper til verden 23.04.2022. 4630 gram og 53 cm, skriver hun under et bilde av babyens hånd.

Dette er Løkes første barn sammen med samboer Stian Bodin Sundal. Fra før av har hun barna Alexander og Oscar.

Det var i oktober at Løke kunne avsløre at hun var gravid igjen. Vipers-stjernen delte også den gang nyheten på sin egen Instagram.

– Vi er selvfølgelig veldig glade, uttalte hun til TV 2 i oktober.

Løke spiller for laget Vipers Kristiansand i Eliteserien i håndball for kvinner. Der har hun kontrakt frem til 2023. I forbindelse med gravidnyheten fortalte hun til TV 2 at hun hadde tenkt seg tilbake på banen igjen etter fødselen.

– Hvis du tror jeg skal legge håndballen på hylla nå, så er ikke det tilfellet, sa hun før hun fortsatte:

– Jeg elsker jobben min og jeg har ikke lyst til å slutte. Jeg har det kjempegøy. Jeg vet at jeg kan trene bra under svangerskap og komme bra tilbake. Det kan selvfølgelig ta litt tid. Jeg føler kroppen er fin og så lenge alt går bra med fødsel, så skal det ikke være noe problem å komme tilbake nå heller, avsluttet hun.