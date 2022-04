Med dette grepet kan du spare penger på utenlandsreisen i sommer

Mange nordmenn er reiselystne etter to år med koronarestriksjoner, og reisebyråene og flyselskapene opplever stor pågang på utenlandsreiser.

Prisene for flyvninger mellom Norge og populære destinasjoner i varmere strøk kan variere stort.

I juni ligger prisene for de fleste flyvninger inn til Norge en god del under reiser ut av landet. I juli er tendensen ofte motsatt, selv om det varierer fra dag til dag.

Høyere etterspørsel

Flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs, mener årsaken til prisforskjellene er at mange legger hjemreisen til store utfartsdager.

– På generell basis så vil jeg anta at når de reiser hjem, så reiser de i en periode med høyere etterspørsel og flere seter som er booket. Og da er det normalt at prisen er høyere, sier Elnæs til TV 2.

STYRES AV ETTERSPØRSEL: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier at vi ofte velger å legge hjemreisen til samme dato, som gjør at prisen blir høyere. Foto: Martin Leigland / TV 2

Elnæs sier at man gjerne er mer fleksibel på når man reiser ut av Norge, enn returdatoen.



Slik kan flere ende opp med å reise hjem på samme dato, som fører til prisene blir skrudd opp.

– Billettprisene styres av tilbud og etterspørsel, og selvfølgelig konkurransesituasjonen, sier Elnæs.

Han legger til at flyselskapene har fastsatt sommerens rutetilbud, og at det som regel er lavere kapasitet i helgene enn på ukedager.

– Det programmet ligger fast og jeg tror ikke det blir endring i at man kommer inn med mer kapasitet. Dermed så vil det kanskje være press på ruter hvor folk skal hjem fra ferie, og selskapene har ikke mulighet til å sette inn mer kapasitet enn det som er.

POPULÆRT: Spania er et av landene flest nordmenn vil reise på ferie til. Bildet er fra byen Villajoyosa. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Ikke på 2019-nivå

Kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff, sier at prisene endrer seg etter tilbud og etterspørsel.

– Vanligvis vil det lønne seg å være tidlig ute å bestille billetter, og det bør man gjøre i år. Det er mange som vil reise. Vi ser også at mange har større fleksibilitet på utreise enn hjemreise, sier Eckhoff.

– Det kan lønne seg å reise «motstrøms», altså ikke på de mest populære reisedagene ut av landet eller hjem igjen, legger han til.

MOTSTRØMS: Kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff, anbefaler å ikke reise på de travleste dagene. Foto: Frode Hoff / TV 2

Den samme tendensen bekrefter Norwegian.

– Prisene på flybilletter er dynamiske og styres av tilbud og etterspørsel. Derfor kan vi oppleve at prisene øker noe i populære tidsrom som for eksempel i skolens ferier, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Skari i Norwegian.

– Når det gjelder sommeren er det ikke uvanlig at retur til Norge generelt vil være rimeligere tidlig på sommeren fordi etterspørselen er lavere da enn sent på sommeren.

Skari forteller at Norwegian i juli 2021 hadde 33 fly i drift, mens de kommende sommer vil øke til omtrent 70.

Hit vil flest reise

Eckhoff i SAS sier at selskapet har fått inn mange bestillinger den siste tiden.

– Verken antall passasjerer eller kapasitet er på 2019-nivå, men det er selvfølgelig langt bedre bookingnivåer i år enn de to foregående sesongene. Det er mange som skal feriere i Norge og det er svært mange som vil til varmere strøk. Dessuten ser vi at det er svært populært å reise til USA og her øker vi kapasiteten fremover, sier Eckhoff.

Alicante, Milano og Malaga har vært stedene som flest har bestilt billetter til.

Norwegian oppgir også Alicante og Malaga som noen av sine mest populære reisemål, i tillegg til København, London, Paris, Nice, Barcelona, Antalya, Kypros og Split.

REISEMÅL: Milano er blant sommerens mest populære destinasjoner hos SAS. Foto: Dejan Rakita / Pa Photos / NTB

– Utvikler seg i positiv retning

Reisebyråene merker at nordmenn er ivrige på å booke utenlandsreiser for sommeren.

– Kapasiteten til sommeren er mindre enn vanlig. Det er mange som har bestilt sommerferie, men færre enn før pandemien ettersom kapasiteten er mindre enn før, sier kommersiell direktør i FINN Reise, Terje Berge.

Berge sier at Spania, Hellas og Tyrkia er de mest populære destinasjonene hos dem.

HELLAS: For mange nordmenn er Hellas en reiseklassiker. Foto: Frode Hoff / TV 2

Også Ving opplever høy etterspørsel etter pakkereiser i sommer.

– Uken etter påske er normalt en av årets beste salgsuker, også i år. Den største delen av vår sommersesong er nå solgt, sier leder for Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson.

Salget hos Ving er stort sett på samme nivå som det var før pandemien.

– Det er mange som lengter etter å feriere i utlandet i sommer, spesielt rundt Middelhavet, sier Zachrisson, og legger til at Mallorca, Kreta og Rhodos er de mest populære reisemålene.

Velger dyrere reiser

TUI sier også at salget begynner å stabilisere seg på samme nivå som før.

– Sommersalget har utviklet seg i positiv retning helt siden starten av 2022. Godt hjulpet av at Norge åpnet opp, og at det stadig blir enklere å reise utenlands. Vi er fortsatt ikke på et 2019-nivå, men nærmere enn vi har vært på to år, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI.

Også hos TUI er Mallorca, Kreta og Rhodos stedene som flest har bestilt reise til.

SOLRIKT: Rhodos er i toppsjiktet over TUI sine mest populære reisemål. Foto: Halvard Alvik / NTB

– Vi velger dyrere produkter enn før, og undersøkelser vi har gjort viser at mange planlegger å være mer aktive i år. De vil ha ekte og autentiske opplevelser der de kan utforske reisemålet, sier Aspengren.

Bestiller senere

Både Finn Reise, TUI og Ving har merket at tidspunktet nordmenn bestiller ferieturen på har endret seg.

– Nordmenn bestiller stort sett de samme destinasjonene som de alltid har gjort. Trenden i pandemien har vært at man bestiller nærme avreise, sier Berge i FINN Reise, og legger til at det øker prisen for ferien.

Aspengren i TUI bekrefter at de også ser at bestillingsmønsteret har endret seg.

– Vi sikrer oss ferien tettere opptil avreise enn før. Denne trenden så vi komme under pandemien, og den ser ut til å vedvare, sier Aspengren.

Ving opplever det samme, ifølge Zachrisson. Hun advarer reisende om at de tar en sjanse ved å utsette bestillingen.

– Det er en risiko med det dersom etterspørselen er stor, fordi utvalget av reiser blir mindre, og prisene justeres kanskje opp, sier Zachrisson.

I videoen under kan du se hvilken reisetendens forbrukerøkonom Thea Olsen advarer om før sommeren.