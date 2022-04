Hjemmekjære Reodor (1) ble sporløst borte – så forsvant Sienna (2)

Sebastian Øen (27) og samboeren Oda Brodersen (28) har de siste ukene saumfart kriker og kroker i en fire kilometers radius fra hjemmet på Frogner i Lillestrøm.

De har ikke funnet spor av familiemedlemmene som plutselig forsvant med åtte dagers mellomrom.

Saken er tidligere omtalt av Romerikes Blad.

REDD: Sebastian Øen og Oda Brodersen er bekymret for hva som har skjedd med kattene deres. I armene til Øen er hunden Yoshi. Foto: Privat

– Vi har katteluke til dem, så de har vært utekatter, men alltid vært veldig hjemmekjære, sier Øen til TV 2 om bengalkattene Reodor og Sienna.

Rasen bengalkatt er kjent for sitt karakteristiske leopardmønster, og kattungene selges i prissjiktet rundt 15.000 kroner.

Sporløst forsvunnet

Ett år gamle Reodor forsvant først, lørdag 2. april. Øen beskriver han som en hjemmekjær katt som ikke er veldig glad i å være lenge ute.

– Det var egentlig midt på dagen, klokka 11. Jeg skulle på jobb og samboeren var borte, så jeg skulle finne ham og ta han inn som vanlig, men så var han ikke å finne noe sted, sier Øen.

På grunn av det fine været tenkte han at Reodor – som vanligvis holder seg i nærheten av huset – kanskje hadde tatt seg en lengre tur.

FORSVANT: Reodor (1) forsvant hjemmefra i starten av april. Foto: Privat

Katteluka har en funksjon som gir dem et mobilvarsel når den brukes, men dagen gikk uten noe varsel. Klokken 23 var Øen ferdig på jobb, og Reodor hadde vært ute av huset lenger enn noen gang før.

– Jeg lette alle de vanlige stedene han har vært, men fant ingen spor eller noe som helst, sier han.

Paret tenkte Reodor kunne ha satt seg fast et sted, og lette over hele nærområdet etter ham.

– Jeg var mer ute og lette enn jeg var inne, men fant absolutt ingenting.

– Helt forferdelig

Helgen etter gikk også den to år gamle hunnkatten Sienna ut katteluken uten å komme tilbake. Også hun er av rasen bengal.

– Det har vært helt forferdelig. Det er to helt fantastiske katter, og de er jo familiemedlemmer. Det har vært mindre søvn og energi, og rett og slett mindre glede når man har det over seg hele tiden at man ikke vet hva som har skjedd med dem og om de har et bra, sier Øen.

BORTE: Sienna (2) forsvant bare åtte dager etter «lillebroren» Reodor. Foto: Privat

Han mener tidspunktet kattene ble borte på ikke taler for at de er tatt av rovdyr. På nabogården, hvor de vanligvis ser kattene hver dag, har heller ingen sett dem.

– Det blir få alternativer igjen, sier Øen.

Han frykter at de er stjålet.

– På dette tidspunktet skulle vi nesten ønske vi fikk en telefon fra noen som fant dem i veikanten, så man vet at de ikke lider.

Vanskelig å etterforske

Øen sier de har vært i kontakt med politiet, men fått tilbakemelding på at de ikke går inn i etterforskning med mindre det finnes mulig bevis på at kattene er stjålet, eller det har vært flere tilfeller av katter som har forsvunnet i området.

De har også forsøkt bruk av sporhund for å finne kattene, hatt kontakt med dyretolker, og vurdert privatetterforsker.

Straffeloven tilsier at tyveri kan straffes med bot eller fengsel inntil to år. I tillegg kan man dømmes og straffes for brudd på dyrevelferdsloven.

– Veldig uvanlig

Tyveri av rasekatter er likevel noe Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) ser svært lite av.

– Det er veldig uvanlig i Norge, faktisk, sier vikarierende forbundssekretær Maria Myrland til TV 2.

Når hun blir fortalt historien til Øen og Brodersen, forstår hun likevel at de mistenker tyveri.

– Bengalkatt er en av de dyreste rasekattene, og kan stjeles for å avles på. Jeg vet det er veldig mye uregistrert avl av bengal, og man får solgt kattunger uten stamtavle til mye penger, sier Myrland.

KARAKTERISTISK: Bengalkattene har et gjenkjennbart utseende, og stammer fra en krysning med asiatisk leopardkatt. Foto: Vadim Ghirda / AP Photo / NTB

Kattene til paret fra Lillestrøm er imidlertid kastrert og sterilisert. Derfor sliter Myrland med å forstå agendaen til en eventuell kattetyv.

– Voksne katter får du aldri så mye betalt for som kattunger. At man stjeler voksne, kastrerte katter for å selge videre er ikke noe vi er kjent med.

– Men det er veldig vakre katter, mener hun.

Holder på håpet

Samboerparet Øen og Brodersen forsøker å holde på håpet om å få kattene tilbake i god behold.

– Med en gang man gir opp, synker sjansen betydelig. Vi prøver å holde oppe en tanke om at vi kommer til å finne dem en eller annen gang – det bare tar tid. Men noen ganger tenker man at man ikke får sett dem igjen noensinne, og da blir hele greia tristere igjen, sier Øen.

Han er overrasket over at kattene ble borte på et sted de i utgangspunktet så på som trygt.

– Vi bor veldig koselig til i lille Frogner. Det er ikke akkurat det største stedet, så vi har ikke noen grunn – følte vi – til å være redd for å slippe kattene ut.