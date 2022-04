Beskyldt for å sette liv i fare – nå slår han tilbake

Jérémy Cabot nekter for at han tok for stor risiko i Liège-Bastogne-Liège.

Mens Romain Bardet hyller for å ha ofret egen sjanser for å hjelpe Julian Alaphilippe etter skrekkvelten i søndagens Liège-Bastogne-Liège, har Jérémy Cabot fått kraftig kritikk.

En rasende Tom Pidcock ga Cabot skylden for massevelten.

– Han risikerte sitt eget og alle andres liv. Det er uakseptabelt, sa Pidcock, gjengitt av Sporza.

Kritikken får Cabot til å reagere. Mandag har han lagt ut et lagt Twitter-innlegg.

– Foruten de fysiske skadene, leser jeg kommentarer som er mildt sagt uhyggelige. Det er faktisk helt feil, skriver Cabot.

Cabot med bønn

Pidcock mente tok for stor risiko for å komme seg frem i feltet.

– Jeg var faktisk den første som veltet i Liège-Bastogne-Liège. En rytter presset seg frem, men det var ikke plass til to mann. Derfor traff jeg styret til en kollega. Jeg rakk ikke å bremse, og så ble det kaos, forteller Cabot.

– Jeg tok ingen unødvendig risiko. Lagkameratene, laget og mine kjære vet at jeg unngår farene i feltet. De vet at jeg ikke er uvøren. Jeg venter aldri til siste øyeblikk med å bremse. Aldri, fortsetter Cabot.

30-åringen hevder han er blitt mye mer forsiktig av å bli far for to år siden.

– Vær så null, slutt å gjøre egne tolkninger og spre dem, skriver Cabot, før han roser Romain Bardet for det DSM-rytteren gjorde mot Julian Alaphilippe.

SLÅR TILBAKE: Jérémy Cabot vil ha slutt på det han kaller tolkninger etter massevelten på søndagens Liège-Bastogne-Liège. Foto: Icon Sport / BILDBYRÅN

Alvorlige skader for Alaphilippe

Med drøyt 60 kilometer igjen av det belgiske klassikerrittet opplevde hovedfeltet en dramatisk massevelt.

Aller verst gikk det utover den regjerende verdensmesteren Julian Alaphilippe. Franskmannen traff et tre og havnet flere meter nede i grøften på siden av traseen.

Dette gjorde at Quick-Step-rytteren i utgangspunktet ikke ble oppdaget av de som kom springende til ulykkesstedet for å hjelpe de som ble skadet i velten. 29-åringen ble fraktet til sykehus i ambulanse, og det ble senere bekreftet at han hadde brukket to ribbein, et skulderblad og punktert en lunge.

Den første som midlertidig kom for å hjelpe var konkurrent og landsmann Romain Bardet, som gikk i bakken i samme velt.

– Han trengte virkelig hjelp

– Det var et mareritt, sa en preget Bardet til Velonews etter målgang.

På tross av å nettopp ha sust ned i asfalten selv, fikk 31-åringen øye på Alaphilippe «fem eller seks» meter lengre nede i grøften. TV-bildene viser at Team DSM-rytteren løp ned til Alaphilippe for å sjekke på landsmannen, for så å vinke etter hjelp.

– Ingen kom, og han trengte virkelig hjelp. Det var en nødsituasjon. Han klarte ikke å bevege seg, han klarte ikke å puste. Han virket bevisst, men klarte ikke å prate. Jeg håper virkelig at han er OK, lød beskrivelsen til Bardet.

Bardet forlot landsmannen da medisinsk personell entret stedet, og kom seg etter hvert opp igjen i hovedfeltet. Etter hvert ble det klart at den dramatiske hendelsen preget franskmannen til den grad at han til slutt brøt løpet.

Quick-Step Alpha Vinyl-rytter Julian Alaphilippe skadet seg stygt under søndagens ritt. Foto: ERIC LALMAND

– Stort av Bardet

Ved å hjelpe Alaphilippe ofret den franske klatrespesialisten sine egne sjanser i den prestisjefulle klassikeren.

Han har mottatt hyllest fra flere hold etter den heltemodige innsatsen. Eurosport-journalist Ben Snowball kalte det blant annet for et «strålende øyeblikk av sportsånd».

TV2s sykkelekspert Magnus Drivenes peker på at velt er en del av sporten, og at det ligger i rytternes instinkt å sykle videre etter en slik ulykke.

– Men når Bardet ser Alaphilippe nede i grøften og skjønner alvoret, og at han da velger å ta hånd om han, viser det hvor alvorlig det var, sier han.

Før rittet har Bardet vist god form, blant annet tok med en nylig sammenlagtseier i Tour of the Alps. Drivenes mener søndagens klassiker passet franskmannen bra.

– Det er stort av Bardet, som legger egne sjanser til side, sier sykkeleksperten.

– Det viser alvoret i situasjonen, men også sportsånden til Bardet, avslutter han.

– Ingen konkurranse når det er fare for fysisk helse

Mandag formiddag uttalte Bardet seg om hendelsen på Twitter.

– Sliter fortsatt med å sette ord på gårsdagens hendelser, redselen i ansiktene og de forslåtte kroppene etter dette fallet, begynner innlegget fra 31-åringen.

Romain Bardet mener alle hadde gjort det samme som han når en konkurrent ligger hardt skadet i grøften. Foto: Johnny Fidelin / BILDBYRÅN

Deretter toner han ned sin egen innsats:

– Jeg blir veldig rørt av alle meldingene deres, men helt ærlig tror jeg at enhver person i samme situasjon hadde gjort det samme. Det er ingen konkurranse når det er fare for fysisk helse, lyder den sterke meldingen fra Bardet.

Videre innrømmer han at velten har fått han til å tenke mer på rytternes felles ansvar for å unngå tragiske ulykker som dette, i tillegg til respekten syklistene må vise overfor hverandre.

– Ansvaret du har når du tar risiko for å komme i front kan få alvorlige konsekvenser for de hundre gutta bak deg, skriver han.

Ikke brudd for Halland Johannesen

Det norske stortalentet Tobias Halland Johannesen måtte stå av søndagens ritt med det legene fryktet var brudd i hånden.

Mandag fikk han en oppløftende beskjed etter røntgenundersøkelsen hjemme i Norge.

– Det var heldigvis ikke noe brudd, forteller sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2 mandag.

Tobias Halland Johannesen fryktet det verste, men unngikk brudd etter å ha veltet i Liège-Bastogne-Liège. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Odd Christian Eiking fikk også et ublidt møte med asfalten søndag. Askøyværingen pådro seg flere brudd, og bekreftet at han blir ute en stund.

– Brudd i albuen og håndleddet, ute i 6-8 uker, men jeg er ved godt mot, skrev Eiking til TV 2 søndag.

Hjemmehåpet Remco Evenepoel vant den 108. utgaven av Liège-Bastogne-Liège, etter å ha krysset mållinjen i ensom majestet.