Hevder RBK-ansatte reagerte sterkt:

Det koker igjen i Rosenborg. Mandag kunne Adresseavisen avsløre at Rune Bratseth trekker seg fra styret med umiddelbar virkning.

Onsdag er det årsmøte i Rosenborg, der det er ventet at Cecilie Gotaas Johnsen blir valgt som ny styreleder i klubben.

Men allerede før hun er valgt inn mener Rune Bratseth at hun har irritert på seg flere ansatte med et intervju hun nylig gjorde med Adresseavisen.

– Hun har på en måte vært illojal. Eller ikke bare på en måte, hun har vært illojal. Hun uttaler seg negativt om ting som har foregått over tid, ikke bare om styret, men også om ansatte. Det blir ikke godt mottatt, sier Bratseth til TV 2.

Ifølge han har flere på RBK-Brakka reagert på intervjuet.

– Folk blir sint, lei seg, sur og vanskelig. Spesielt folk som har vært der over tid og som har hatt dette som en livsstil, reagerer, hevder Bratseth.

Cecilie Gotaas Johnsen har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken mandag. Til Adresseavisen har hun ikke ønsket å kommentere saken.

INNSTILT: Cecilie Gotaas Johnsen er innstilt som ny styreleder i Rosenborg. Rune Bratseth mener hun allerede har opptrådt illojalt. Foto: Terje Bendiksby

– Er du skeptisk til henne som ny Rosenborg-leder?

– Cecilie er flink og hyggelig. Så har også hun skjønt at hun nå skjøt seg sjøl i foten, for å si det sånn. Men jeg har ikke noe negativt å si om henne – det er lov å gjøre feil og dumme seg ut. Det tror jeg hun skjønner utmerket godt, sier Bratseth.

– Mer bekymret for Rosenborg enn for meg

Ifølge Bratseth har Gotaas Johnsen allerede beklaget intervjuet. Bratseth påpeker at intervjuet ikke er hovedårsaken til at han gir seg, men at det fikk han til å tenke litt ekstra.

– Det var en artikkel hvor verken styret eller administrasjonen/sport ble omtalt på noe særlig annet enn negativt vis. Den har blitt reagert på av mange, forklarer han til Adressavisen.

I intervjuet er Gotaas Johnsen tydelig på at flere ting har forbedringspotensial i Rosenborg. 46-åringen – som i likhet med Bratseth har vært styremedlem i klubben det siste året – uttaler blant annet følgende:

– Da jeg kom inn i RBK spurte jeg hva strategiplanen og handlingsplanen er. Det er ikke alle svar som har vært like tydelige, hevdet hun.

Rune Bratseth mener det framstilles fra utsiden som at ingenting er på stell i Rosenborg.

– Og det er jo bare tull! Spør Erik Hoftun og Eirik Horneland om hvilken klubb i Norge som er best organisert: De vil svare Rosenborg. Vinner vi tre kamper, så mener man at det jobbes godt i styret. Men taper vi en kamp, så blir alt galt, sier Bratseth.

Han sier han rett og slett er bekymret for hvordan omverden behandler Rosenborg om dagen.

– Men dette handler ikke om meg. Jeg er mer bekymret for Rosenborg enn for meg selv, sier Bratseth.

KLUBBLEGENDE: Rune Bratseth er av mange sett på som en av Rosenborgs beste spillere gjennom tidene. Her gliser han etter at RBK slo Valencia i Champions League i 2007. Foto: Gorm Kallestad

Mener supporterne får for mye makt

Til TV 2 forklarer Bratseth at hovedårsaken til at han trer til side på dagen, er at han opplever det som for uforutsigbart og ustabilt å sitte i Rosenborg-styret.

Han mener meningene blir for mange – blant folk uten kunnskap. Han stiller spørsmål ved hvem som orker å ta på seg ulønnede styreverv hvis det alltid skal bli bråk uansett hva styret foretar seg.



I forrige uke ble det reist et mistillitsforslag til Bratseth fra medlemmer i Rosenborg.

– Jeg må få si at jeg har stort sett bare hatt glede av å sitte i styret, det må ikke beskrives som noe fryktelige greier dette her. Men det er en utvikling der som ikke er bra. Supportere skal være mer enn supportere, og det er et problem. Det er sikkert kjekt for de å få en plass og litt oppmerksomhet, men det er lett det når man sitter på utsiden: Da kan man skifte mening hele tiden, sier Bratseth.

Han mener RBK-styret tillegges altfor mye ansvar for klubbens sportslige utfordringer de siste årene.

– Hva mener du må til for at RBK skal slå tilbake?

– De som er satt til å lede klubben, de som jobber der, må få lov til å lede klubben. Det er altfor stor oppmerksomhet på styret. Ta arbeidsplassen din; er det noen som vet hvem som faktisk sitter i styret? Kommer de innom deg hver dag og passer på? Svaret er nok nei. De som er satt til å jobbe der, må få lov til å gjøre jobben sin, sier Bratseth.

KRITIKK: Rune Bratseth (t.v.) og Ivar Koteng (t.h) har fått mye pepper fra Rosenborg-supporterne det siste året. Nå er begge ferdige i klubbens styre. Foto: Ole Martin Wold

Bratseth mener det er blitt et problem for Rosenborg at meningene til enkeltgrupperinger er blitt så synlige.

– Alt blir så uforutsigbart. Hvem skal styre det, hvilken retning skal vi ta? Hvem skal få lov til å ha påvirkningsmulighet? Du må ikke gi alle plass hele tida. Men her skal alle kontrollere hverandre hele tiden, sier Bratseth.

– Snakker vi om et samfunnsproblem?

– Jeg vet ikke hvor stort vi skal gjøre det, men det handler om hvordan vi behandler hverandre og hvordan ting fungerer, svarer Bratseth.