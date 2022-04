Fra kjæledegger til «bortskjemte drittunger»

«Begynner Glimt å bli vel høy og mørk?»

Det var tittelen på en kommentar i lokalavisa Avisa Nordland i forrige uke, der lokalavisas skribent Børre Arntzen stilte noen upopulære spørsmål rundt klubbens håndtering av en rekke hendelser den siste tida.

«For enten man på Aspmyra liker det eller ikke, ser Bodø/Glimt akkurat nå ut som en gigant på banen, men farlig nært grensen til usympatisk utenfor.», skrev Arntzen blant annet.

PLANTET KNEET I RYGGEN PÅ KABRAN: Ulrik Saltnes risikerer straff etter denne episoden i Stavanger i går.

– Hva slags reaksjoner har du fått på den kommentaren?

– Jeg har fått utrolig mye pepper. Det er ikke populært i Bodø å stille kritiske spørsmål rundt Glimt, selv om jeg også har fått noen meldinger der folk er enige med meg. Men generelt forlanges det nærmest at man skal gå i takt og hylle alt Glimt gjør uansett. Jeg kommer derimot ikke til å slutte å være kritisk, selv om jeg er veldig glad i klubben, sier Arntzen til TV 2.

Mange kontroverser

De siste par månedene har vært en rekke episoder der det har stormet rundt Glimt, og der flere av dem har fått kritikerne til å kvesse knivene:

* I starten av mars fikk Glimt walkover i cupen på bekostning av AaFK. Glimt søkte om å flytte kampen fra 13. mars til 6. mars grunnet forberedelser til europacupkamp, noe de fikk innvilget av NFF og NTF. AaFK fikk derimot store problemer med endringen av kamptidspunkt grunnet skader og covidutbrudd, og greide ikke stille lag.

Bortefeltet på Aspmyra eller Guantanamo bay? pic.twitter.com/44UDExTqlE — Ole Kristian Sandvik (@OK_Sandvik) April 18, 2022

* Bortesupporterne har reagert kraftig på piggtrådgjerdene de er blitt møtt med på Aspmyra, en praksis også NFF betegnet som ulovlig. Glimt tok konsekvensen av kritikken og fjernet piggtråden.

* Glimt har utestengt egne supportere for ulovlig bruk av bluss.

* Hovedtrener Kjetil Knutsen varslet etter Roma-tapet at det ikke lenger var automatikk i at han kom til å stille til én-til-én-intervjuer etter kampene i Eliteserien, fordi det tok for lang tid.

* Glimt og Kjetil Knutsen reagerte sterkt etter at Romas keepertrener Nuno Santos gikk fysisk til verks og tok kvelertak på Glimt-treneren etter kampen på Aspmyra. Klubben betegnet oppførselen fra italienerne som et «systematisk angrep på Glimts verdier», og krevde at offentligheten fikk tilgang på videoen som viste hvordan Knutsen ble angrepet. Da videoen omsider ble lekket til mediene reagerte derimot mange på at det var tilnærmet umulig å konkludere med hva som egentlig skjedde.

* Etter å ha tapt 0-4 i Roma uttalte Kjetil Knutsen at han følte seg utsatt for et overgrep av UEFA. Ordbruken skapte reaksjoner. Daglig leder Frode Thomassen forsvarte den, før Knutsen i etterkant tok selvkritikk.

* Midtbanestrateg Ulrik Saltnes risikerer straff i etterkant etter å ha plantet kneet sitt i ryggen på en liggende Kevin Kabran. Kjetil Knutsen uttalte at han kom til «å le seg i hjel» hvis så skjedde.

AMPERT: Bodø/Glimt reagerte voldsomt på oppførselen fra Roma-benken, og spesielt keepertrener Nuno Santos, da lagene møttes på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah synes Glimt har framstått sutrete den siste tiden.

– De ligner et lag som har hatt medgang lenge, og når motgangen kommer begynner de å bli grinete. Det er greit å være bortskjemt med gode resultater, men å oppføre seg som bortskjemte drittunger i perioder, det holder ikke, mente Amankwah etter kampen i Stavanger.

Jesper Mathisen mener Glimt må forstå at de nå følges med argusøyne i alt de gjør, der de før kunne slippe enklere unna.

– Når du er best vil alle slå deg og ta deg på ting, og kritisere deg for ting. Det er en ny verden for Glimt, som rett og slett har vært klønete og amatørmessige i noen sitasjoner. Før ville ingen brydd seg, men nå bryr alle seg. Slik de oppførte seg i Stavanger i går - det er ikke sånn vi er blitt kjent med Glimt. Vi kjenner dem som en sympatisk og sjarmerende gjeng som spiller fantastisk fotball, sier han.

Overrasket over håndtering

Kommentator Børre Arntzen i Avisa Nordland mener klubben raskest mulig må komme seg bort det han betegner som en «vi er blitt urettferdig behandlet»-holdning.

KRITISK: Avisa Nordland-kommentator Børre Arntzen. Foto: Tom Melby

– Det begynte med den begredelige innsatsen i NFF, som satte Glimt i et veldig dårlig lys med tanke på walkover-avgjørelsen i cupen. Der kunne Glimt vært mer aktive, og jeg synes ikke de framsto tydelige nok utad på at dette var en løsning de absolutt ikke ønsket.

– Så kom episodene med Roma-kampen, der de i motsetning til Kjetil Knutsens ideologi, valgte å bry seg med mange ting de ikke kan gjøre noe med. Etter at anken ble avvist fortsatte det med en egen pressekonferanse med daglig leder, hvor de fortsatt var veldig opprørte over dette. Det overrasket meg veldig. Da er de i en boble hvor de kun ser det de er opptatte av, og ikke helheten, mener Knutzen.

Fjernet piggtråd

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, svarer med et visst glimt i øyet at han er «liten og grå» snarere enn «høy og mørk».

Men han sier at klubben tar tilbakemeldingene de har fått den siste tiden på alvor.

– Det har vært en del småting den siste tida, og vi er veldig opptatt av å forbedre oss. Vi ønsker å bli oppfattet som åpne og inkluderende, og vi ønsker at supportere fra begge lag skal følge seg velkomne på Aspmyra, sier han.

GLIMT-LEDER: Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen sier de tar tilbakemeldingene på alvor. Foto: Mats Torbergsen

Thomassen opplyser at de mye omtalte piggtrådgjerdene hadde stått der siden i fjor sommer, men hevder det ikke kom reaksjoner før Vålerenga kom på besøk sist helg.

– Hvorfor ble det satt opp piggtråd i utgangspunktet?

– Det var en rigg i fjor sommer i forbindelse med inngangspartiet, da både UEFA og NFF var der. Piggtråden var godt over to meter over bakken, men det var noe med følelsen bortesupporterne fikk da de kom inn på stadion. Da Klanen gjorde oss oppmerksomme på det gjorde vi utbedringer med en gang. Den store oppmerksomheten er nytt for oss, og jeg håper vi blir bedre og bedre i håndteringen. Vi prøver å bygge kompetanse mens vi går, sier han.

Samtidig er han tydelig på at Glimt ønsker å utfordre noen etablerte oppfatninger, selv om de kan være upopulære. Nylig gikk klubben til det skritt å utestenge egne supportere som hadde fyrt opp bluss på Aspmyra.

– Vi ønsker ikke ulovlig bluss på vår stadion, og utfordrer gjerne noen gjengse supporteroppfatninger i Norge på det området. Under pandemien valgte vi også å dra på treningsleir til utlandet etter dialog med smittevernmyndighetene. Det kan sikkert provosere litt, men i sånne enkeltstående saker står vi greit i det, sier Thomassen.