I 1977 var Lada klare for en skikkelig revolusjon. Da lanserte de nemlig offroaderen Niva. dette var deres første bilmodell som ikke var basert på en Fiat.

Riktignok var det fortsatt noe gammel Fiat-mekanikk og deler under skallet, men design og firehjulstrekk-system var Ladas eget.

Nå er det 45 år siden modellen dukket opp første gang. Niva har etter hvert opparbeidet seg en skikkelig ikon-status. Den er et arbeidsjern og en habil offroader, med en framkommelighet som er helt unik. Bedre enn mange av konkurrentene som koster mye, mye mer.

Den offisielle importen til Norge ble nedlagt i 2002, om vi ikke husker helt feil.

Men på 80-tallet var Lada et ganske alminnelig syn på norske veier. Så falt salget, samtidig som ikke alle eksemplarene ble like godt tatt vare på.

Denne bilen har fått en «full strekk» både over og under. Den skal være i sjeldent god stand. Foto: Privat.

Nysgjerrige

I perioder forsvant også mange eldre Ladaer tilbake til Russland. De hadde blitt så billige i Norge at det lønnet seg å kjøpe dem her – og sende dem dit de kom fra.

Det er helt klart medvirkende faktor til at det kan være langt mellom hver gang man ser en Lada nå til dags. Fine eksemplarer av arten har rett og slett blitt sjeldne.

Men de kan fortsatt dukke opp. Det er den gule og svært fine Nivaen på disse bildene et levende og godt eksempel på. Ikke har den gått langt til å være 40 år gammel heller.

Bilen gjør oss såpass nysgjerrige at vi tar en telefon til eier og selger, Magnar Schou Olsen fra Horten, for å høre litt mer om hva dette egentlig er – og om den er like fin som den ser ut.

– Den framstår som ganske hel og fin, sier en tydeligvis litt beskjeden selger.

Bilen er spartansk og enkel også innvendig. Dette er typisk 70-talls design. Foto: Privat.

Ventet på deler

Bilen er betydelig påkostet. Det har skjedd i Magnars eierskap. Han er en skikkelig bilentusiast med flere interessante prosjekter på gang.

– Den ble egentlig kjøpt inn som et "mellom-prosjekt" i 2020, mens jeg ventet på deler til en Lancia Stratos replika, som jeg også holder på med, forklarer Magnar.

Et mellom-prosjekt mens man venter på deler til en annen bil. Da høres det unektelig ikke ut som et veldig stort og omfattende prosjekt. Men det kommer nok litt an på øyet som ser ...

For Magnars del ble det rustsveising, hellakkering, ny girkasse, motoroverhaling og nye differensialer – for å nevne bare noe av det som er gjort. Full oversikt over hva som er byttet finner du i salgsannonsen. Det er med andre ord ikke småtterier verken av tid eller penger som er langt ned i denne. Nå har Lancia-delene kommet og Niva-en må vike plass.

– Jeg er nok den typen som liker bedre å skru å fikse og ha bilen "underveis" enn det å ha den helt klar for å kjøre med de etterpå, forklarer han på sin stillferdige måte.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Faksimile fra finn.no

Rister og bråker

– Bilen ble kjøpt ny av NSB som en banebil. Akkurat hva det innebærer vet jeg ikke helt. Den gikk på svarte anleggskilter helt til jeg kjøpe den. I mellomtiden har den hatt noen andre eiere, og har blant annet vært brukt som gårdsbil, før jeg tok den over.

Han forteller at med de nye differensialene som er montert er bilen mye mer kjørbar nå enn tidligere. Han kan kjøre noenlunde behagelig i 100 km/t. Ellers er disse bilene kjent for å være alt annet enn stillegående og komfortable.

– He, he... Det rister og bråker litt fortsatt, altså. Men det er liksom slik det skal være med Niva. Det er liksom litt av sjarmen og sjela med disse bilen. Dessuten er den mye bedre nå, enn med den gamle utvekslingen, forteller Magnar.

1981-modellen, som ennå ikke har passert 100.000 kjørte kilometer, forlanges det 119.000 kroner for. Det kan kanskje ved første øyekast synes mye, men les annonseteksten én ekstra gang og se hva som er gjort med den. Med motoroverhaling, ny girkasse, nye felger og dekk, overhalt drivlinje og nye differensialer, så forstår man at dette neppe er selvkost en gang.

Han har da også fått en del henvendelser på den, men den er ikke solgt. I alle fall ikke riktig ennå.

Ikke bare er bilen fin i motorrommet, men motoren er også overhalt. Foto: Privat.

Sjelden mulighet

– Nei, men den går nok ganske fort. Det tror jeg. Det har vært noen henvendelser som jeg oppfatter som seriøse og jeg har gjort et par avtaler om visning og prøvekjøring også – så vi får se hva som skjer i forhold til det.

– Den ene som kommer, kjører Land Rover, så han er jo vant til litt enkle biler som rister og bråker litt allerede, avslutter Niva-selgeren fra Horten.

Niva er definitivt i ferd med å få kult-status. Noe som igjen nok vil drive prisene oppover de kommende årene. Slik sett behøver det ikke å være dumt å sikre seg et eksemplar nå. Mange av bilene har levd harde liv med tøffer prøvelser. En så fin bil som denne kan det gå lang tid før kommer til salgs igjen.

