Salat med bakte grønnsaker, mozzarella og bløtkokt egg.

Dette trenger du:

2 hjertesalat

½ sellerirot

1-2 søtpotet (avhengig av størrelse)

Ca. 150 g aspargesbønner

2 mozzarella

4 egg

4 ss ristede nøtter av ditt valg

Noen reddiker og eventuelt vårløk

Olje og meierismør til steking

Dressing:

2 ts dijonsennep

1 ts honning

1 ts revet ingefær

2 dl olivenolje

Salt og sitron til smak

Ristet pepper til smak

Pepperknoll, kan erstattes med litt revet parmesan og fersk kvernet pepper.

Spiselige blomster som stemorsblomst og oxalis.

Tips: Gammelt brød er fint å bruke til krutonger, og passer utmerket til denne salaten.

Slik gjør du:

Del salaten i 4 og vask bladene godt. Tørk så. Sellerien bakes på 200 grader i ca. 1 time til den er helt mør. Avkjøl. Del søtpoteten i 2 eller 4 og stek med snittflaten ned i en stekepanne. La den få en fin karamellisert farge. Krydre med salt og pepper. Bak den så ferdig i ovn på 200 grader i ca. 10-12 minutter eller stek ferdig i pannen på lav temperatur. Alternativt kan du steke den ferdig i stekepannen. Aspargesbønnene kuttes i to og forvelles i 10-15 sekunder i lettsaltet vann. Avkjøl så. For bløtkokt egg – se an størrelsen, men det bør ta 4-6 minutter å koke ved normal størrelse på egget.

Dressingen lages ved at du har sennep og honning og ingefær i en bolle. Rør det sammen før du sper i olivenolje i en tynn stråle. Smak til med salt, sitron og litt nykvernet ristet pepper.

Ved servering vender du opp salaten med litt dressing og flaksalt. Bryt så opp sellerien i biter og ha i en skål med aspargesbønnene. Ha på litt olivenolje og flaksalt.. Legg så den bakte søtpoteten over. Del eggene i to og legg i skålen. Bryt over litt mozzarella. Dryss på noen ristede nøtter og til slutt hell dressing over tallerkenen. Topp det hele med noen flotte, spiselige blomster og reddik i tynne skiver før du river over enten pepperknoll eller parmesan og litt sort pepper.