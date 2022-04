Den norske suksesstrenerens enorme oppgave: – Jeg tviler ikke

Dan Tangnes sitt lag er i ferd med å tape en finale. Nordmannens lag har tatt ledelsen i samtlige tre kamper, men har endt opp med å tape alle kampene.

Han har tapt før. Det skal ikke skje igjen.

Flere EV Zug-supportere ble overrasket da den sveitsiske storklubben tok sjansen på å hente en trener med en peishylle uten pokaler.

En by og et lag som lengtet etter en ny tittel, skulle la seg lede av en nordmann som nærmest var blitt kjent som han som aldri vant noe, til tross for sterke resultater.

Første sesongen tapte de finalen om mesterskapstittelen. Den som betyr aller mest i sveitsisk hockey. Tangnes lovet supporterne triumf ved neste finale. Han holdt løftet, men da 23 års ventetid endelig var over, så sto 15.000 supportere på utsiden av arenaen. Covid-19-restriksjoner hindret dem å se sitt lag fra tribuneplass. En enorm lettelse og voldsom glede, men det var noe som manglet.

– Det var spesielt å ikke få dele det med supporterne, sier Tangnes.

Denne sesongen er de tilbake. Supporterne drømmer om å se sitt lag igjen løfte pokalen.

For å få gjort det må det noe helt spesielt til. Tangnes står overfor en av sine største utfordringer som hovedtrener.

MESTER: Dan Tangnes etter fjorårets triumf. Her hylles han av 15.000 supportere. Foto: Philipp Hegglin

– Den alle er ute etter

Han ville så gjerne dele gleden med klubbens supportere, men det måtte vente til mesterskapet var sikret og de kom seg ut av arenaen.

– Det var jo en mektig følelse å komme ut der. Jeg ble jo nesten litt folkesky under koronaen. Det var spesielt på mange måter. Det var minner for livet. Nå vil jeg gjerne få muligheten til å feire med supporterne på plass, men vi har en lang vei dit, sier han.

Igjen har han stablet på beina et slagkraftig lag, etter å ha mistet store deler av spillergruppen etter fjorårets suksess-sesong.

EV Zug vant seriemesterskapet.

– Det er veldig vanskelig å forsvare en tittel. Du blir den alle er ute etter, siden vi vant i fjor. Det er veldig sjelden at lag i store ligaer har mulighet til å forsvare en tittel. Vi er veldig stolte over at vi har vært i finale hvert år jeg har vært her, men når du først er der så er det kun en ting som gjelder: Du skal vinne for enhver pris, sier Tangnes.

Å vinne serien er selvsagt bra, men det er det å gå seirende ut av sluttspillet som virkelig betyr noe.

Mandag kan det hele være over.

Enorm støtte

Det er ingen tvil om at det vil bety mye for mange om laget igjen klarer det. Før den tredje finalekampen viste hundrevis av supportere hvor mye laget betyr for dem.

På spillernes frivillige formiddagsøkt, før kampen på kvelden, samlet de seg på den ene kortsiden og uttrykte sin støtte til laget:

– Det er helt enormt. Jeg hadde gåsehud da jeg skøytet rundt på treningen. De betyr ekstremt mye. Vi skal gjøre alt for å snu dette, sier EV Zug-spiller Niklas Hansson til TV 2.

TV 2 var til stede på lagets formiddagsøkt. Det virker ikke til å være noen tvil om at nordmannen er godt likt i den sveitsiske byen.

– Han er den klart beste treneren vi har hatt de siste 20 årene, sier EV Zug-supporteren, Reto, som har støttet laget i over 30 år.

– Jeg liker ham veldig godt. Han er en bra trener. Jeg liker veldig godt at han beholder roen, sier Villiam O'Brien.

Nettopp det med å holde hodet kaldt og beholde roen blir veldig viktig de neste dagene.

– Nå tror jeg den største utfordringen er å holde hodet kaldt, sier Tangnes.

ENORM STØTTE: Hundrevis av supportere møtte opp på EV Zug sin trening for å vise sin støtte til laget. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Tviler ikke

Til tross for massiv støtte av supporterne og en god start på kampen, tapte EV Zug igjen lørdag.

– Det er så klart tungt. Dette var et tungt tap. Alle tre kampene ser ganske like ut. Vi fører spillet, men vi kan ikke bruke det som en unnskyldning. Vi må score mer enn ett mål for å vinne kamper. Nå må vi være mentalt sterke, sier nordmannen til TV 2 i intervjusonen etter kampen.

– Hvordan går det inn på dere å gang på gang tape slike kamper?

– Vi forbereder oss på dette hele året. Vi må være mentalt sterke. Det viktigste for meg som nå trener nå er å holde fokus på de rette tingene og det vi kan kontrollere. Den største feilen nå er om folk begynner å tvile. Vi må holde tvilen borte, svarer han.

– Du tviler ikke?

– Jeg tviler ikke. Er det et lag som kan snu dette så sitter de i garderoben ved siden av oss, svarer Tangnes og peker bort på garderoben.

Mandag må de vinne. Kampstart for ZSC Lions Zurich - EV Zug er 20.00.

Det vil de neste ukene komme mer om Dan Tangnes på TV 2s kanaler.