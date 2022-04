Hevder de avslører Heard

Under rettssaken i forrige uke hevdet advokaten til Amber Heard, Elaine Bredehoft, at skuespillerinnen brukte sminkeproduktet «Milani All in One Correcting Kit» jevnlig i perioden 2014-2016 for å dekke over blåmerker Johnny Depp angivelig skal ha påført henne.

Det eneste problemet er at det nevnte produktet ikke skal ha blitt lansert før i 2017.

Det melder merket Milani selv i en TikTok-video publisert fredag.

Ble lansert senere

I videoen påpeker de at anklagene mot Depp skal ha funnet sted i perioden 2014-2016, og at paret skilte seg i 2016.

Deretter viser de til at produktet deres hadde lanseringsdato i desember 2017, altså ett år etter at skuespillerparet gikk fra hverandre.

Amber Heard er saksøkt av sin tidligere ektemann. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Selv om Heards advokat ikke spesifikt navnga Milani i retten, holdt hun opp produktet og forklarte at Heard brukte det jevnlig for å skjule blåmerkene i ansiktet.

Verken Heard eller Depps advokater har uttalt seg om sminkemerkets avsløring.



Det kan også være en mulighet for at «Milani All in One Correcting Kit» kun ble holdt opp som et eksempel på hvilken type sminke Heard brukte.

Krever millionerstatning

Rettssaken mellom Amber Heard og Johnny Depp fortsetter mandag i Virginia.

Depp skal her forsøke å bevise at Heard utsatte han for ærekrenkelse i 2018, da hun anklaget han for konemishandling i Washington Post.

«Pirates of the Caribbean»-stjernen har hele tiden benektet anklagene og krever nå over 450 millioner norske kroner i erstatning, samt en kompensasjon på over tre millioner norske kroner. I tillegg krever han å få alle juridiske kostnader dekket.