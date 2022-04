Innrømmer at sikkerheten ikke var god nok: – Vi har lært nå

Minst åtte personer ble skadet under et motorshow i Oslo søndag kveld. Nå tar arrangørene grep for å hindre nye ulykker.

Det var kun et plastbånd og noen oransje kjegler som beskyttet publikum fra bilene under motorshowet i Oslo i går.

Flere barn og voksne ble sent til sykehus etter at den ene sjåføren mistet kontroll over bilen og rygget inn i tribunen.

– Vi tenker mye på sikkerhet. Dette burde aldri ha skjedd, sier medarrangør Stein Ødegaard, som også var speaker på arrangementet.

For å skille publikum fra banen settes det opp et metallgjerde rundt banen. Men dette gjerdet strakk seg ikke rundt hele banen, og sto ikke der bilen traff.

– Det var en åpning der sånn at publikum kunne gå inn og ut, sier Ødegaard.

Skal sette opp flere gjerder

Det finnes ingen krav eller regler om hva arrangørene må gjøre for å beskytte publikum.

– Det er ikke noe påbud om at vi må ha gjerder eller helsepersonell til stede, sier Ødegaard.

Etter planen skal det omreisende monstertruck og bilshowet besøket flere norske byer de neste ukene. Før neste show skal arrangørene ta grep for å øke sikkerheten.

– Vi har lært nå, og skal ha gjerde rundt hele fra nå av, sier Ødegaard.

Politiet skriver i en pressemelding at de skal etterforske arrangørens ansvar i forhold til sikkerheten på arrangementet.

– Politiet vil videre gjennom etterforskningen innhente informasjon og kartlegge alle momenter forbundet med hendelsen, skriver Oslo Politidistrikt i en pressemelding.

ETTERFORSKES: Politiet etterforsker nå ulykken. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Trenger ikke søke

Det er Statens vegvesen som har ansvar for å ta imot søknader om å arrangere motorsportarrangement. Det er likevel ikke alle arrangementer man trenger å søke om.

«Hvis du skal arrangere et motorsportarrangement hvor det skal kjøres over gjeldende fartsgrense, må du søke Statens vegvesen om tillatelse», står det på deres nettside.

Statens vegvesen bekrefter til TV 2 at de ikke har mottatt noen søknad for dette arrangementet.

På dette arrangementet kjører man ikke over 50 kilometer i timen, som er grensen i tettbygde strøk, og det var derfor ikke nødvendig å søke om tillatelse.

– Det trengs ingen godkjenninger. Vi har sagt ifra til politiet at vi skal ha et arrangement og at de gjerne kan komme for å sjekke at alt er som det skal. Det har de foreløpig ikke gjort, sier Ødegaard.

TRIBUNE: Bilen kjørte rett inn i denne tribunen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tenker på de skadede

Familien som står bak det omreisende monstertruck og bilshowet har holdt på i 47 år. Ødegaard sier at de aldri har hatt noen lignende ulykker tidligere.

– De har hatt flere tusen show og dette har aldri skjedd før, sier Ødegaard.

Han sier at sjåføren av bilen er dypt preget av det som har skjedd,

– Han er helt fra seg. Vi tenker selvfølgelig veldig mye på de som ble skadet. Det er forferdelig synd, sier Ødegaard.