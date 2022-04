Forteller om øyeblikket gnisten forsvant

I snart to måneder har norske seere vært vitne til at kompaniaspirantene i årets sesong av «Kompani Lauritzen» har opplevd det hele – alt fra skader og tøffe utfordringer, til overvinning av frykter og historiske spådommer.

På lørdag kveld så vi at de seks gjenværende aspirantene gjennomførte den såkalte «Evighetsmarsjen», hvor de måtte ut på marsj uten å verken vite destinasjon eller varighet. Etter to tøffe dager ute i naturen, førte dette til at to av kjendisprofilene kastet inn håndkledet rett før finalen.

Én av disse var Tone Damli (34), som tidligere vurderte å trekke seg i onsdagens episode. Hun valgte likevel å bli igjen etter en tårefylt prat med kapteinen.

– Jeg var veldig motivert rett før vi skulle ut i skogen, og vi hadde jo ventet på at dette «overlevelsesdøgnet» skulle skje. Så motivasjonen var bra og vi stod på – men så begynte jeg å kjenne på slitenheten. Jeg begynte å få vondt i hodet, kjente på sulten, og vi fikk ikke engang til det vi drev med, forteller hun til God morgen Norge.

20 minutter inn i marsjen rant begeret over for Damli, som ga opp rett før finalen. Dette angret hun på i ettertid.

Mistet gnisten

– Det var så grusomt. Det var jo grunnen til at jeg prøvde å gå videre der, for å si de ordene – det er så brutalt! Jeg er jo kjempestolt av alt jeg har gjort, og har vært gjennom utrolig mye, sier hun og fortsetter:

– Men når den tanken om å trekke seg har meldt seg, da er du halvveis på toget allerede. Jeg begynte å tenke på familien, og gnisten min var borte. Jeg så over på Skjelbæk, som fortsatt hadde den gnisten, og da tenkte jeg at det var noen andre som skulle stå i finalen.

MISTET GNISTEN: - Det var brutalt å si de tre ordene «jeg gir opp», forteller Damli. Foto: God morgen Norge

Med kun et knapt døgn til utdelingen av den oransje bereten, var hun ikke langt unna finalen. Dette betød en til natt ute i det fri, som hun selv sier er noe som overhodet ikke hadde vært aktuelt.

– Det var jo kjempenære finalen, og det er jo selvfølgelig det bitre i det her. Jeg skulle gjerne hatt den oransje bereten, men samtidig er jeg så fornøyd, forteller hun.

TV 2 Sport-profilen Marius Skjelbæk (32) var en av de fire finalistene som fikk den ettertraktede bereten. Han legger imidlertid ikke skjul på at han er imponert over damenes innsats i årets sesong.

– Det er jo et nivåforskjell på jentene og det mannlige alibiet i dette kompanijegerskapet som står igjen nå, og jeg er veldig stolt av det de andre finalistene har fått til. Jeg er stolt over Tone også, vi hadde veldig mange konkurranser hvor vi var på lag. Vi trynet sammen, vi feilet sammen, men så hadde vi også noen flotte stunder hvor vi vant sammen, forteller han lattermildt.

I finalen står han sammen med justisminister Emilie Enger Mehl (28), matinfluencer Emilie «Voe» Nereng (26) og realityprofil Rikke Mari isaksen (27). Kompaniaspiranten Daniel Kvammen (33), spådde tidligere at han tror det kommer til å bli en historisk seier – nettopp fordi sesongens første kvinnelige vinner kan bli kåret i år.

Blir hetset

Likevel er det ikke alle som mener at Skjelbæk har gjort seg fortjent til en plass i finalen.

– «Kompani Lauritzen» er et flott konsept og et bra eksperiment fordi det er noen helt åpenbare individuelle forskjeller. Det står jeg veldig godt i, og jeg ser jo i noen kommentarfelt at folk diskuterer om jeg fortjener den bereten. Det mener jeg at du finner utrolig mange gode argumenter for at jeg ikke gjør, men du kan også finne noen gode for at jeg faktisk gjør det. Det har jeg et veldig avslappet og greit forhold til. Personlig er jeg stolt, og hvis folk har andre meninger, så respekterer jeg det, fastslår han.

HETS: Skjelbæk fikk den oransje finalebereten, som har vekket reaksjoner. Foto: God morgen Norge

På utdelingen av den oransje bereten gikk derimot ikke alt helt etter planen, ettersom vi var vitne til at programlederen Kristian Ødegård (48) slet med å trekke bereten over hodet til kompaniaspiranten Skjelbæk. Etter innspillingen fikk han en ny – som denne gangen var målt til å passe hodeformen hans.

– Det virket som at de ikke hadde tatt helt til høyde for at min hodestørrelse skulle havne i en beret, utbryter han.

– Jeg tror kanskje de tenkte at den var til Tone?

– Kanskje det, skyter Skjelbæk tilbake lattermildt.

Tårefylt

En stor forskjell på de to kompaniaspirantene er at Damli hadde to barn hjemme som ventet på henne under innspillingen. Der ventet datteren Billie (8) og sønnen Marlon (1), som ikke hadde sett moren sin på flere uker. Hun legger ikke skjul på at det var en tøff opplevelse.

– Det var jo det verste av alt. Det var grusomt å reise, men der inne er det så travelt. Vi blir vekket med et smell klokken syv, og filmer helt til sent på kvelden. Det var før jeg skulle legge meg på kveldene at jeg følte på det, men da var jeg jo også så sliten at jeg sovnet etter fem minutter, forteller hun om hjemlengselen.

Videre forteller hun at det var først når de fikk telefontid, at tårene rant da hun ringte hjem:

– Da kom det alltid noen tårer, men det var også motivasjon. Jeg så jo brått at de hadde det kjempebra, de har jo en pappa hjemme som er kjempeflink. Det gikk greit, men det er klart at tårene rant da de hentet meg på Oslo S.

Datteren Billie har fulgt med på morens reise på TV-skjermen hjemmefra, og ifølge artisten har hun fått masse positive kommentarer fra andre. Men da hun satt sammen med moren og så på episoden som gikk lørdag kveld, presset tårene på.

– Hun visste at jeg skulle trekke meg, men hun hadde nok ønsket at jeg skulle gå hele veien, sier Damli.

Angret i et sekund

Likevel innrømmer Damli at hun følte litt på at hun angret på valget, da hun satt hjemme og så på episoden fra stuesofaen.

– Jeg har ikke angret et eneste sekund, eller, jeg skal innrømme at jeg angret et sekund da jeg satt i sofaen og så på. Da er det lett å tenke «søren heller», men i det store hele så er jeg veldig fornøyd med avgjørelsen. Det var riktig av meg, forteller hun.

Til tross for at reisen hennes endte rett før finalen, finnes det fortsatt utallige ting hun er stolt over etter opplevelsen på Setnesmoen.

– Jeg er mest stolt over hva kroppen får til. Det at man kanskje føler at noe er umulig og å kjenne på den kjelleren og grave i den. Og det er litt sånn som kapteinen sier, at: «Det er først når du er i kjelleren at du lærer mest om deg selv», og det er jeg enig i. Men jeg har nok overrasket meg selv på mange plan, forteller hun om opplevelsen.

– Du havner til slutt i en sånn situasjon at du er nødt til å stole på befalet og utstyret. For det eneste du kan tvile på, er deg selv og ditt eget hode og hjerte som kanskje sier «nei». Men du lærer deg en teknikk for å akseptere at: «Her skal du lide litt for å gjøre det bra», og når du knekker den koden, så er det utrolig hva disse menneskene får deg til å gjøre, fortsetter Skjelbæk.

Når han ser tilbake på den harde tiden i leiren, legger han ikke skjul på at han er stolt over sin egen innsats.

– Jeg er personlig mest stolt over at jeg klarte å holde humøret og piffen ganske bra. Når jeg ser alt på TV, så er jeg ganske fornøyd med å se at jeg ikke får til alt og kanskje kløner litt, men at hvis jeg blir forbannet så går det bare utover meg selv. Jeg er hvert fall grei mot de andre, påpeker Skjelbæk.

– På kveldene da vi skulle sove på kasernen, så fortalte Skjelbæk vitser hver kveld. Gjerne litt grove, men da la vi oss alle sammen med et smil om munnen, og det var veldig deilig, skyter Damli inn.

Se «Kompani Lauritzen» onsdager og lørdager på TV 2 og TV 2 Play.