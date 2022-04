– Vil ta lang tid å bli uavhengig fra Russland

Ukraina og Russland står for rundt 30 prosent av verdens hveteproduksjon, 20 prosent av maisproduksjonen og 80 prosent av solsikkeoljeproduksjon.

En minst like stor utfordring er at Russland produserer mengder av gass, nitrogen, fosfat og kalium som trengs i gjødselproduksjon.

– Dette får store konsekvenser. Mineralgjødsel står for omtrent halvparten av verdens matproduksjon, sier konsernsjefen.

BEKYMRET: Konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether er bekymret for konsekvensen av krigen i Ukraina. Foto: Marte Christensen / TV 2

Tenker nytt

Verden har lenge vært avhengig av russiske råvarer til matvareproduksjon. Yara-sjefen sier det vil ta lang tid før vi blir uavhengige av Russland. Firmaet jobber nå med nye løsninger.

– Vi ser nå på løsninger for å bruke grønn energi i gjødselproduksjonen og på programvare som gir bønder over hele verden en bedre mulighet til å optimalisere gjødselbruken, sier Holsether.

Samtidig understreker han at det er viktig at Verdens matvareprogram (WFP) får støtte nok til å hjelpe verden over. WFP har advart mot at ødeleggelsene av ukrainske jorder kan føre til økt global sult og hungersnød.

– Ukraina og Russland er så store innen matproduksjon at det får konsekvenser over hele verden. Det går dessverre ut over de som allerede er hardest rammet av klimaendringer, pandemien og prisøkninger, sier Holsether.

Konsekvenser i Norge

Norske bønder har foreløpig det meste av det de trenger, ifølge redaktør i fagbladet Bondevennen, Bothild Å. Nordsletten.

– Høye gjødselpriser får konsekvenser, en del bønder velger å ikke så mathvete. Hvis denne produksjonen senkes også i andre land, vil det bli mindre mathvete verden over, sier Nordsletten.

BONDEVENN: Redaktør i fagbladet Bondevennen, Bothild Å. Nordsletten. Foto: Marte Christensen / TV 2

Stiller krav til jordbruksoppgjøret

Situasjonen gjør at det er skyhøye forventninger til årets jordbruksoppgjør, sier Nordsletten. Både prisøkningen og krigen i Ukraina gjør hverdagen utfordrende for bøndene.

– Dessverre står vi foran vekstsesongen og et jordbruksoppgjør hvor flere bønder har sagt at hvis det ikke blir bedre nå, så kaster de inn håndkleet. Nasjonal matforsyning er ikke bøndenes ansvar alene, sier Nordsletten.

En traktor sprer gjødsel over en hvete-åker i nærheten av Kharkiv, etter at den ble truffet av bombenedslag. Bildet er fra 5. april 2022. Foto: Thomas Peter / Reuters

Jordbruksforhandlingene startet denne uken, og onsdag la bondeorganisasjonene frem et krav på 11,5 milliarder kroner til staten. Av dette skal 2,4 milliarder kroner kompensere økte kostnader.