Kvinne funnet i gruvehull – mann pågrepet

En mann er pågrepet etter at en kvinne ble funnet i et gruvehull i Sverige fredag.

Saken oppdateres.

En mann er pågrepet etter at en kvinne ble funnet i et gruvehull i Nordberg i Sverige fredag. Han er mistenkt for voldtekt og drapsforsøk.

Det opplyser Statsadvokatembetet til SVT.

Etterforskningen fortsetter nå med avhør og tekniske undersøkelser.

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke gi ytterligere opplysninger om saken, sier riksadvokat Ann-Sofie Trossing i en pressemeldig.

Fredag ettermiddag rykket svensk politi og redningstjeneste ut til et nedlagt gruveområde i Norberg kommune – 165 km nordvest for Stockholm.

En tilfeldig forbipasserende slo alarm etter å ha funnet en kvinne på bunnen av et 25 meter dypt hull, skrev sjø og flyredningssentralen.

– En person som var ute og vandret nær Långgruvan i Norberg kommune hørte rop om hjelp.

Redningsoperasjonen, som ble påbegynt klokka 17.30 fredag ettermiddag, pågikk i flere timer før kvinnen til slutt ble hentet opp med helikopter.

– Redningstjenesten har hatt en redningsaksjon og hentet opp en person som er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sa Fredrik Lindström hos svensk politi til Aftonbladet i fredag kveld.