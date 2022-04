Mener motstanderne bruker skitne knep: – Skuffet over at vi ble med på det

Ola Solbakken (23) antyder at motstanderne tøyer regelverket og merker at motspillerne trør ekstra hardt til i taklingene når de møter Bodø/Glimt.

Etter to strake seriemesterskap og suksessen har Bodø/Glimt overtatt tronen som Norges beste fotballag de siste årene.

Nå merker Glimt-profilen Ola Solbakken at motstanderne er ekstra giret når de møter gultrøyene. Overfor TV 2 gjør han det klart at lagene Glimt møter i Eliteserien oftere og oftere tar alle midler i bruk – også de ufine midlene – for å gjøre dem frustrerte.

Solbakken merker også at motspillerne trår ekstra hardt til i taklingene når Glimt står på motsatt banehalvdel.

– Ja, og slik var det i fjor også. Det er jo blitt sånn. Motstanderne tar mye mer hensyn til Glimt enn når de møter alle andre lag. Det er noe vi bare må håndtere. Men jeg merker jo at det å møte Glimt er en cupfinale for alle lag vi møter i Norge. Det synes vi er er artig, men vi kan ikke gjøre som vi gjorde mot Viking, sier Solbakken til TV 2 – og sikter til at det ble ampert da laget måtte tåle 0-2-nederlag mot Viking i Stavanger søndag.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det er naturlig at Glimt blir behandlet tøffere enn andre lag.

– At Bodø/Glimt blir behandlet tøft i enkelte kamper og situasjoner er nok riktig, men det er en direkte konsekvens av at de har vært og er best, og derfor er det vanskeligste laget å møte. Tidligere var ikke Bodø/Glimt i nærheten av de beste, men når de nå har vært dominerende over såpass lang tid er det naturlig at tenningsnivået på lagene de møter blir skrudd til litt ekstra, sier Mathisen.

Slaktes: – Litt Nuno Saltnes over den

Rødt kort og ampert i Stavanger

I oppgjøret mot Viking ble det nemlig tidvis skyhøy temperatur på kunstgresset i Stavanger.

I andreomgang ble Glimts Victor Boniface utvist etter at han veivet hånden i ansiktet til David Brekalo. Tidligere hadde Boniface fått gult kort for protester mot dommeren.

I samme omgang viste TV-bildene at også Ulrik Saltnes muligens burde vært utvist etter en duell med Kevin Kabran i andreomgang. Saltnes plantet kneet i ryggen på Viking-kanten.

– Situasjoner de er involvert i blir også sett på med helt nye øyne, for nå stilles det høyere krav til alt de foretar seg. Hadde Bodø/Glimt sutret for et par sesonger siden er det ingen som hadde brydd seg, men nå skaper de overskrifter så fort de gjør noe som ikke er som ventet, sier Mathisen.

– Vi hadde ikke lyst til å bli med på den type dans

Ola Solbakken mener imidlertid at Viking må ta skylden for at det ble ampert i oljebyen.

– Akkurat den med kneet i ryggen kan jeg ikke uttale meg om, for den fikk jeg ikke med meg. Men det ble ampert utpå der. Det var jo uten tvil det Viking ville. Der var de gode. De ville ha blest og ha med seg publikum, og brukte lang tid på alt da de ledet. Det gjorde de egentlig helt fra kampstart, påstår Solbakken.

– Årets beste dommeravgjørelse

Han hevder Viking bevisst gikk inn for å Glimt-spillerne frustrerte, og er egentlig skuffet over at hjemmelaget lyktes med det.

– Vi hadde egentlig ikke lyst til å bli med på den type dans. De var bedre enn oss når det ble mye knuffing og Hawaii og show og dytting. Der var Viking gode, og de klarte likevel å få oss med på det, sier Solbakken, og slår fast:

– Jeg er litt skuffet over at vi selv ble med på det. Vi burde hatt fokus på oss selv og bare etter beste evne overse det. Hvis jeg skal si noe kritisk, så er jeg kritisk til at dommeren ikke kunne tatt tak i få spillet raskere i gang. Det kunne vært mye mer effektiv spilletid. Det var frustrerende at det tok så lang tid å få spillet i gang hver gang etter dommeren hadde blåst. Viking brukte jo blant annet lang tid på lange kast fra egen banehalvdel, og fikk lov til det, oppsummerer Solbakken.

Mathisen ser poenget til Solbakken, men påpeker at Glimt må bli vant til at lag vil gjøre alt de kan for å slå dem.

– Spør man spillere, ledere og supportere på Lerkendal er jeg sikker på at de kjenner seg veldig igjen i mye av det Bodø/Glimt nå står i, for sånn er det å være best. De har blitt det laget alle vil slå, og da tas naturligvis alle midler i bruk. I går møtte de et knalltøft Viking-lag, og selv om spillerne hos hjemmelaget var tøffe i mange dueller er det Boniface, Saltnes og Knutsen det snakkes om etter kampen. Det må bare Bodø/Glimt bli vant til så lenge de er så gode som det de har vært og er.

– De vil forsøke å ta deg i enkeltkamper

Glimt-trener Kjetil Knutsen er enig med Ola Solbakken i at motstanderne i Eliteserien trør ekstra til når de møter Glimt.

– Mot Viking var det veldig mange situasjoner som kunne diskuteres. Det er kanskje det som skjer når de velger å legge listen så høyt som dommertrioen valgte å gjøre i denne kampen, sier Knutsen til TV 2 – og antyder med det at han mener Glimt-spillerne ble utsatt for flere taklinger som dommeren burde ha blåst frispark for.

UENIGE: Vikings Zlatko Tripic og Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen diskuterer etter eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Bodø/Glimt på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Knutsen støtter også Solbakken i at det for det for motstanderne nok oppleves som en cupfinale når de møter de regjerende seriemesterne.

– Joda, og det er jo sånn fotballen er. Har du gjort det bra, så vil de andre både ta deg i enkeltkamper og ta deg igjen på tabellen. Det er jo måten vi kan utvikle norsk fotball på. Når andre lag gjør det bra, så vil de andre følge etter og bli bedre enn deg. Det driver Glimt og alle andre lag i norsk fotball som ønsker å vinne titler og være med i Europa videre. Hvis alle tenker sånn, så blir norsk fotball bedre, konkluderer han.

Enig i advarselen fra dommeren

I oppgjøret mot Viking i Stavanger måtte Knutsen tåle å bli truet med å bli sendt opp på tribunen etter en disputt med fjerdedommeren. Glimt-treneren fikk gult kort av dommer Tore Hansen på tampen av første omgang og en streng advarsel.

Akkurat den episoden er Knutsen enig i.

– Jeg reagerte på en reell situasjon der en Viking-spiller løp etter en av våre spillere 40 meter og klippet ham rett ned. Så fikk han ikke gult kort en gang av dommeren. Og så ble jeg litt ivrig og viftet borti fjerdedommeren med papiret jeg hadde i hånden, og traff lillefingeren hans. Det var ikke tilsiktet. Der var det bare engasjement, men jeg aksepterer det gule kortet jeg fikk fra dommeren. Det går helt fint, sier han.

Dommer Tore Hansen forteller til TV 2 at han ikke fikk med seg disputten mellom Knutsen og fjerdedommeren på Viking Stadion, men fikk beskjed fra fjerdedommeren på øret om at Glimts trener skulle ha det gule kortet.

– Jeg fikk umiddelbart beskjed fra fjerdedommeren om å gi gult kort, og det er fint at Knutsen er enig i det, konstaterer han overfor TV 2.

– Mangler ydmykhet

I Viking-leiren var de imidlertid ikke akkurat enige at det var blåtrøyenes skyld at det ble ampert i 2-0-seieren mot Glimt. Viking-profilen Zlatko Tripic sa til TV 2 at Glimt mangler ydmykhet etter å ha blitt konfrontert med Ola Solbakkens uttalelser.

– Glimt har gjort utrolig mye riktig de siste årene, men i dag viser de dårlige holdninger. Det er soleklart rødt kort med to gule der. Den andre med Saltnes også. Det er utrolig skuffende at ikke han eller Kjetil Knutsen kan si unnskyld, sa Tripic til TV 2.

– De bør vise litt mer ydmykhet, mente Viking-kapteinen.

Han mente at Viking-spillerne oppførte seg vesentlig bedre etter cuptapet mot samme motstander tidligere i uken.

– Etter kampen var det kanskje to spillere pluss Kjetil Knutsen som takket for kampen. Da vi tapte semien, ønsket vi dem lykke til i cupfinalen. De har mye å lære der. Det er skuffende å se Bodø slik, sa Tripic.