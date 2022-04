At klassiske Volvoer holder seg godt i pris, overrasker nok ingen. Modeller som 240, 740, Amazon, PV og coupeen P 1800 har en unik status.

Men det finnes noen Volvo-modeller som går litt under radaren, også. For eksempel den litt rare sportsbilen 480 ES. Den skulle blant annet konkurrere med GTI-modellene på 80-tallet.

Responsen ble bare sånn passe. Mellom 1986 og 1995 ble det kun produsert drøyt 80.000 eksemplarer.

Men om du finner et pent eksemplar, kan det være en god investering. Vi har kommet over en helt spesiell bil på bruktmarkedet i Norge.

Turbo-utgaven

Det er svært lenge mellom hver gang du finner en pen 1995-modell Volvo 480 GT Turbo til salgs. Men akkurat nå ligger en slik til salgs på finn.no.

Turbo-utgaven er toppmodellen – og ekstra sjelden.

Selv om modellbetegnelsen kanskje høres voldsom sprek ut, er det ikke så superkrefter under panseret. 1,7-literen byr på 122 hestekrefter.

Men siden bilen bare veier såvidt over ett tonn, blir det ganske livlig, tross alt.

Her er bilen som ligger til salgs på finn.no. Faksimile: Finn.no

Volvo 480: Denne bilen kan være en smart investering

Dyrt?

Prisantydningen er på 146.707 kroner. Det er naturligvis mye penger for en 1995-modell 480. Men kanskje kan det være en smart investering, likevel?

Den ser i alle fall tilsynelatende veldig pen ut. I annonsen står det at bilen har rullet kun 91.000 kilometer. Bildene tilsier også at bilen er i god stand. Både eksteriøret og interiøret ser imponerende bra ut, for en snart 30 år gammel bil.

Her er det for øvrig skinnseter, aircondition, manuell girkasse – og kassettspiller.

Bilen omtales som solid – og har vært i Norge de siste seks årene.

Klikk her for å se hele annonsen

Helt annerledes

Designet på 480 er noe helt annet enn Volvo var kjent for på denne tiden. I stedet for «murstein-designet» de hadde på 240 og 740, er det her en flat og aerodynamisk front – med vippelykter (!) – og en stutt hekk, der luka er av glass.

Sistnevnte skulle sende assosiasjoner til klassikeren P 1800.

Det spesielle designet var også laget for en klassisk 2+2-konfigurasjon. Baksetene er delt opp med en midtkonsoll – og bagasjerommet er sparsommelig. Vi snakker jo tross alt om en sporty bil, her.

For øvrig er det også spesielt at Volvo valgte forhjulstrekk. Den første modellen deres som fikk det. Alle andre hadde bakhjulsdrift.

Volvo Duett: Starten på stasjonsvogneventyret

Volvo 480 har en 2+2-løsning – der baksetene er delt opp med en midtkonsoll.

Dette må du sjekke

Brooms bilekspert, Benny Christensen, har noen gode råd om du vurderer Volvo 480:

På så gamle biler er en generell sjekk av forstilling, bremser og hjuloppheng et must. Sjekk også at alt elektrisk fungerer. Det har vært en del kluss med instrumentene. Vippelyktene har det vært mye tull med, det samme med sentrallåsen, tankluke-åpningen og speedometeret.

Se også etter rust. Det kommer først i hjulbuene bak, nederst på dørene og i overgangen mellom støtfanger og skjermer.

Vær forberedt på at det er vanskeligere å få tak i deler til 480, enn det man er vant til fra andre Volvo-modeller.

VolvoKlassiker bestiller du enkelt i bladkiosken.no

Det kan derfor være smart å velge en så komplett bil som mulig, med tanke på interiør, emblemer, pakninger og listverk.

Les også: Bil-klassikeren ble solgt for over dobbel pris

Vil du lese mer om klassisk Volvo?

Da bør du kjøpe vårt VolvoKlassiker magasin!

Her får du 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og annen Volvo-kuriosa.

Du kan veldig enkelt bestille det i bladkiosken.no. Det koster det samme som i butikk, 99 kroner (+ 39 kroner i porto) Du betaler med Vipps og får du bladet rett hjem i postkassen om noen dager. Her kan du også kjøpe tidligere utgaver av bladet.

Mange har spurt oss når neste utgave av VolvoKlassiker kommer. Det dukker opp til høsten.

Les også: Bård fulgte drømmen og laget seg en helt unik bil-arbeidsplass

Video: Broom overrasker Vedum med en Volvo 240 – som faller i smak:

Volvo 760: Luksus-Volvoen er blitt veteran!