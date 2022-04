Rune Bratseth trekker seg fra Rosenborgs styre

Rune Bratseth trekker seg fra styret i Rosenborg med umiddelbar virkning. Det skriver Adresseavisen mandag.

– Jeg uttalte meg etter at det var kommet et mistillitsforslag til årsmøtet (en sak som ble kjent onsdag, journ. anm.). Der stilte jeg spørsmål rundt hvordan fremtiden vil se ut, blant annet når man skal rekruttere nye styremedlemmer til RBK. Hvem orker å sitte i et slikt ulønnet verv når man kun utsettes for kritikk? Og hvor enkelte medlemmer i klubben, uten innsikt eller kunnskap om det som foregår på styrerommet, uttaler seg slik man gjør? Det gjelder også på sosiale medier, sier Bratseth.

Rune Bratseth har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke Cecilie Gotaas Johnsen, som er innstilt som ny styreleder i Rosenborg.

Tidligere Rosenborg-spiller Mini Jakobsen synes det er synd at Bratseth er ferdig.

– Jeg synes det er fryktelig trist. Man har kommet i en situasjon der Rune føler at det blir så mye negativitet at han ikke vil mer. At enkelte grupper av mennesker skal klare å gjøre det slik at Rune ikke vil bidra lenger for en klubb han er så glad i... Det er synd, sier Mini til TV 2.

– Det er lenge siden det har vært så mye negativitet rundt Rosenborg, legger Mini til, men påpeker at interessen for klubben fortsatt er stor.

TRIST: Mini skulle gjerne sett at Rune Bratseth fortsatte i styret til Rosenborg. Her fra en landslagssamling på 90-tallet, med Drillo og Jan Aage Fjørtoft. Foto: Erik Johansen

Den tidligere RBK-spilleren tror Bratseth har fått mye av støyten for negativiteten da han er en stor profil i klubbmiljøet. Bratseth debuterte for Rosenborg i 1983 og har hatt flere roller i klubben, også sportsdirektør.

– Når man gjør valg i styret til RBK, så må man påregne at det kommer reaksjoner. Det er mange i styret folk ikke vet hvem er, men Bratseth, sammen med Koteng, har vært de mest synlige i en dårlig periode.

– Rune er en god mann for Rosenborg. Hvis bare fotballaget hadde klart å score mål og vinne, så bryr ikke folk seg om hvem som sitter i styret. Sånn er det bare. Nå har ikke RBK levert, og han har vært i et styret der det har blitt gjort flere dårlige valg, spesielt i trenerprosesser.

Mistillitsforslaget

Forrige uke ble det stilt mistillitsforslag mot Bratseth, som har vært i styret i RBK i en årrekke. Klubben skal ha årsmøte onsdag.

«At Rune Bratseth har sterke følelser for Rosenborg Ballklub er ikke noe vi trekker i tvil. Samtidig er han også den ved siden av avtroppende styreleder som har sittet gjennom en særdeles negativ periode med utvikling for klubben, uten at vi kan se ett eneste spor av positive bidrag som kunne endre på denne retningen», sto det i mistillitsforslaget.

Bratseth skulle opprinnelig sitte i Rosenborg-styret frem til årsmøtet i 2023.

– Vi i styret ble innkalt til et møte søndag. Da benyttet jeg anledningen til å varsle fra om at jeg ikke ønsker å være med lenger, sier han til avisen.