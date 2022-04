– Russland mislykkes i Ukraina

Sammen med forsvarsminister Lloyd Austin hadde Blinken møter med Ukrainas Volodymyr Zelenskyj sent i går kveld.

– Dette er et viktig tidspunkt i krigen og et viktig tidspunkt for møter ansikt til ansikt, sier Blinken på en pressekonferanse i dag tidlig.

Utenriksministeren mener det er tydelig at det er Ukraina som har suksess i krigen.

– Russlands mål om å underlegge seg Ukraina har feilet, militæret deres har feilet og forsøkene på å så splittelse i Nato har feilet, sier Blinken.

Lover mer støtte

Blinken og Austin er de mest høytstående amerikanske tjenestemennene som har besøkt Ukraina siden krigen brøt ut. I løpet av det tre timer lange møtet lovet Blinken mer amerikansk støtte.

USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv. Foto: AFP / Forsvarsdepartementet, USA

– Vi vet ikke hvordan resten av krigen vil utvikle seg, men vår støtte til Ukraina vil fortsette helt til vi ser en endelig suksess, sier Blinken.

Zelenskyj fikk løfter om mer amerikansk militær bistand. Det er snakk om ytterligere over 6 milliarder norske kroner. Av dette skal 300 millioner dollar gå til kjøp av våpen.

I tillegg varslet USA at amerikanske diplomater gradvis skal vende tilbake til Ukraina.

Russland kaller USAs våpenstøtte til Ukraina uakseptabel og sier den ikke bidrar til å finne en diplomatisk løsning på krigen.

Kreml krever i et notat til Washington at USA stanser våpenstøtten, opplyser Russlands ambassadør i Washington, Anatolij Antonov, i et intervju med TV-kanalen Russland-24, omtalt av det statlige nyhetsbyrået Tass.

Mer diplomatisk aktivitet

Besøket var preget av hemmelighold, og det var først mandag morgen at amerikanske myndigheter bekreftet at det hadde funnet sted. Da hadde Blinken og Austin allerede reist ut av Ukraina.

En amerikansk tjenestemann i Polen sier amerikanske diplomater denne uken vil begynne med dagsturer inn i Ukraina. Etter hvert er planen å gjenoppta nærværet i Kyiv.