Russerne bruker sjeldent våpen – kan være forbudt

Rettsmedisinerne som undersøker likene i massegravene sier de har funnet tynne metallbiter i kroppene på flere sivile. – En sterk indikasjon på at folkeretten er brutt, sier norsk ekspert.

I Butsja og i regioner nord for Kyiv obduseres sivile som er funnet i massegraver. I dusinvis av sivile har man oppdaget metallpiler av en type som sjelden er i bruk i moderne krigføring, sier obduserende leger ifølge the Guardian.

– Det er veldig vanskelig å finne sånne i kroppen, for de er veldig tynne. De fleste vi obduserer kommer fra Butsja-regionen, sier den ukrainske rettsmedisineren Valdyslav Pirovskyi.

OBDUSERING: Frivillige laster lik opp i en varebil i Butsja for å kjøre dem til obdusering. Foto: Rodrigo Abd / TV 2

Rettsmedisineren forteller at kollegene hans som arbeider i andre deler av området rapporterer om lignende funn.

Disse små metallpilene, som kalles fléchettes og opprinnelig ble utviklet i Frankrike under første verdenskrig, er funnet i flere dusin sivile, ifølge teamet som arbeider med obduksjonene.

En begravelsesagent flytter et lik fra et mobilt kjølelager for videre identifisering. Bildet er fra 22. april. Foto: Sergei Supinsky / AFP

8000 piler fra en granat

Oberstløytnant Palle Ydstebø forteller til TV 2 at fléchettes er en type våpen som ikke lenger er i bruk i særlig grad.

– Det kan brukes i situasjoner der man skal gå mot artilleri eller når man bruker stridsvogner mot infanteri som er godt beskyttet, sier Ydstebø.

Norge har ikke slik ammunisjon i sitt arsenal, sier han.

Oberstløytnat Palle Ydstebø ved krigsskolen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Metallpilene, som er mellom tre og fire centimeter lange, finnes blant annet i granater for stridsvogner eller feltartilleri. Granatene kan inneholde om lag 8.000 av disse pilene. Når de er avfyrt, sprekker granatene når en tidsbestemt lunte detonerer. De eksploderer over bakken, skriver Guardian.

BRUKT I 2014: Denne metallpilen ble funnet i kroppen til en såret ukrainsk opprørssoldat i Donetsk i 2014. Den gangen fulgte Human Rights Watch opp med anklager om bruk av klasevåpen. Foto: Dominique Faget / NTB

Bruk av fléchettes kan være forbudt

Ydstebø bekrefter at skyttergravskrigen i det østlige Ukraina er en situasjon der russerne har angrepet soldater i godt forskansede posisjoner, mens angrepssituasjonen i Kyivs nordlige forsteder ikke er den samme.

I 2014 ble det funnet fléchettes i skadde og sårede i Donetsk. Organisasjonen Human Rights Watch kritiserte den gangen Russland for bruk av klasevåpen. Men det er ikke nødvendigvis ulovlig å bruke fléchettes.

Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis ved forsvarets stabsskole, er ekspert på folkeretten.

– Det er en myte at alle klasevåpen er forbudt, sier Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis ved forsvarets stabsskole, til TV 2.

– Uansett er ikke dette klasevåpen, siden de ikke inneholder eksplosiver.

Hun forteller at granater som eksploderer og skyter ut fléchettes ikke er forbudt etter folkeretten, men at måten man bruker dem på kan være et brudd.

– Det skal være mulig å begrense våpenet til lovlige mål. Hvis man angriper militære mål og det ikke er sivile i nærheten, kan bruken av fléchettes være lovlig.

Det er ikke forbudt å produsere dem eller å bruke dem mot militære mål, men når de først eksploderer treffer de svært vilkårlig. Hvis de brukes i urban krigføring kan det være brudd på folkeretten fordi det er for vanskelig å kontrollere om de treffer sivile.

Kampene raste i Butsja, som tidligere var en småby i utkanten av Kyiv med nærmere 40.000 innbyggere. Russland har hevdet at Ukraina har iscenesatt uriktige anklager mot dem. Nå dokumenteres Butsjas døde av rettsmedisinere. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

Truffet av fléchettes i Butsja

Obdusentene som undersøker en og en kropp fra massegravene i Butsja, dokumenterer de små metallbitene og hvilken kropp de ble funnet i.



Valdyslav Pirovskyi, som The Guardian har snakket med, samler all informasjon om hver kropp i rapporter som skal brukes til å dokumentere hva som skjedde og om det var brudd på folkeretten.

– Dersom det blir funnet mange sivile drepte med fléchettes, er det en sterk indikasjon på at folkeretten er brutt siden de da ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til sivile i sine operasjoner, sier førsteamanuensis Cooper til TV2.

Ifølge The Guardian dreier det seg om flere dusin sivile. Vitner i Butsja fortalte at russisk artilleri fyrte av ammunisjon med fléchettes få dager før de forlot området i mars.

Fléchettes drepte reporter i Palestina

Palle Ydstebø bekrefter til TV 2 at Norge ikke har fléchettes i sitt arsenal, selv om det altså kan være et effektivt våpen i enkelte sammenhenger.

Våpenet ble opprinnelig utviklet i Frankrike under 1. verdenskrig, der franske og tyske soldater lå i skyttergravskrig i flere år. Fléchettes skal være utviklet av de franske styrkene.

De ble i liten grad brukt under andre verdenskrig, men USA brukte våpenet under Vietnam-krigen. I nyere tid har israelsk militære brukt ammunisjonstypen, og møtte sterk kritikk da den palestinske journalisten Faleh Sana (23) ble drept av et slikt prosjektil i 2008.

I 2003 avviste israelsk høyesterett et søksmål hvor det ble krevd at fléchettes ikke lenger skulle brukes i Gaza.

Butsjas ordfører Anatoly Fedoruk er ikke i tvil om at Russland har ignorert reglene for krig:

– Butsja ble forvandlet til en tsjetsjensk safari der de brukte landminer mot sivile, sier han til The Guardian.

KIRKEGÅRD: På kirkegården i Butsja gjøres graver for sivile klar. Bildet er fra 14. april 2022. Foto: Rodrigo Abd / TV 2

Russiske styrker gikk inn i Butsja etter flere dagers kamp i februar. Styrkene trakk seg tilbake i slutten av mars, og gravene som inneholdt hundrevis av døde, tilsynelatende massakrerte mennesker, ble oppdaget. Siden det har det pågått et arbeid for å dokumentere krigsforbrytelser og brudd på folkeretten i området.