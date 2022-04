Molde-profilen føler seg forskjellsbehandlet

Ola Brynhildsen følte seg snytt for andre kamp på rad.

Rosenborg - Molde 0-0



For andre Eliteserie-kamp på rad følte Moldes Ola Brynhildsen seg snytt i en helt avgjørende situasjon. 22-åringen er klokkeklar på at han skulle hatt straffespark da han gikk i bakken 20 minutter før slutt på Lerkendal.

– Det er en soleklar straffe, men det er noe med dommerne og det å dømme mot meg. Jeg vet ikke hva jeg må gjøre. Kanskje de må gi VAR en sjanse tidligere enn neste år, sier Ola Brynhildsen.

I utgangspunktet skal nemlig videodømming (VAR) innføres i eliteserien fra og med neste år.

Mot Lillestrøm sist var Brynhildsen i ferd med å løpe seg fri i bakrom da han gikk i bakken i en duell med LSKs Vetle Dragsnes like før slutt på stillingen 1-1.

– Det er straffe, det er det. Det er dumt at dommeren skal bety så mye for resultatet, var Brynhildsens dom - etter at LSK hadde avgjort til 2-1 på overtid.

Dommeren mente imidlertid at fellingen skjedde utenfor 16-meteren: Uansett har to potensielt kampavgjørende situasjoner gått imot Molde og Brynhildsen i det siste.

– Jeg blir taklet mye, sier Moldes kjappe kantspiller som ble konfrontert med et litt spesielt spørsmål av Rosenborgs Edvard Tagseth i pressesonen etter kamp:

Brynhildsen kan uansett trøste seg over at han får støtte fra trener Erling Moe: Han er klar på kantspilleren ofte felles.

– Det går fort med Ola. Kanskje dommerne ikke henger helt med. Det var litt sånn forrige helg, og det er det samme nå. Det kan hende det går for fort for dem, sier Molde-treneren.

– Hva tenker du er løsningen på det?

– Nei, si det. Det kommer vel VAR neste år. På mange måter er jeg positiv til det, sier Molde-treneren.

Dommeren står for avgjørelsen

I Rosenborg-kampen hadde dommer Espen Eskås perfekt plassering da Brynhildsen gikk i bakken. Etter kampen forklarte han overfor TV 2 hvordan han vurderte situasjonen:

– Jeg ser det er kontakt, men vurderer det dithen at den ikke er stor nok, sier Eskås og bekrefter at han ville vurdert situasjonen på samme måte om han fikk sjansen på nytt.

Eskås mener det blir vanskelig å gi en vurdering på om Ola Brynhildsen er en vanskeligere spiller å dømme enn andre.

– Det blir vanskelig å svare på. Jeg var ikke i Molde sist heller, påpeker dommeren.

Men dommeren er imidlertid ikke i tvil om at han er positiv til VAR – som altså både Erling Moe og Ola Brynhildsen ønsker mer enn velkommen.

– Jeg er for VAR. Jeg er veldig overbevist om at det er en positiv greie, sier dommeren.