Laveste valgdeltakelse på over 50 år

Emmanuel Macron er den første franske presidenten på 20 år som har blitt gjenvalgt. I seierstalen la han ikke skjul på at han tror de neste årene blir krevende.

Macron har sikret seg 58,55 prosent av stemmene i den andre og avgjørende runden i det franske presidentvalget, viste det endelige valgresultatet som ble klart natt til mandag. Utfordreren, ytre høyre-leder Marine Le Pen, fikk 41,45 prosent av stemmene og måtte erkjenne at hun tapte

Det har likevel vært knyttet spenning til om Macron ville klare å få et flertall av stemmene til de mer venstreorienterte velgerne, slik han gjorde for fem år siden.

– Det har vært en intens dag og det har vært usikkerhet en stund om hvilken vei dette skulle gå, sier førsteamanuensis Franck Orban ved institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold.

Han synes resultatet er imponerende fordi det er en sittende president som blir gjenvalgt.

– Aldri før har en sittende fransk president, som har vært utenfor en periode med tvungent samarbeid med en president fra den ene fargen, og en statsminister og regjering fra en annen, blitt gjenvalgt. Det er et lite historisk moment, sa Orban til TV 2 søndag kveld.

Han påpeker at Macron har fem tøffe år som president med flere store kriser.

– Du har hatt en sosial krise med de gule vestene, du har hatt en helsekrise med covid og en utenrikspolitisk krise med krigen i Ukraina, sier Orban.

Rekordlav valgdeltakelse

Franske målinger viser at 13 millioner franskmenn valgte å sitte hjemme på valgdagen. Det utgjør 28, 1 prosent av den stemmeberettigede befolkningen og er det høyeste tallet i andre runde siden 1969. I første runde av presidentvalget 10. april var andelen hjemmesittere på 26,3 prosent.

I tillegg til den lave valgdeltakelsen har Marine Le Pen hatt en stor økning med ni prosentpoeng siden forrige valg i 2017, og har fått mer enn 13 millioner stemmer.

– Jeg tror man må ta med alle disse resultatene hvis man skal ha et helhetsbilde, sier Orban.

Tror mange er skuffet

Det at valgdeltakelsen er så lav, skyldes det at kandidatene er upopulære?

– Jeg tror det er en kombinasjon av to faktorer. Den ene er at dette returoppgjøret har vært varslet i fem år, sier Orban.

Han forklarer videre at det at de to kandidatene, som har vært varslet så lenge, gikk videre har ført til at mange har blitt skuffet. Blant annet venstrevelgere som hadde håpet at venstreradikale Jean-Luc Mélenchon skulle få stille som kandidat.

– Så en del av dem stemte sannsynligvis ikke, sier Orban.

Den andre grunnen til den lave valgdeltakelsen kan være at det er et veldig polariserte meninger blant velgerne når det kommer til de to kandidatene. På den ene siden føler folk seg oversett og mener at Macron tilhører eliten. På den andre siden mener folk at Le Pen er en trussel mot demokratiet og den liberale orden på grunn av valgprogrammet hennes, forklarer Orban.

– Dermed får du et veldig polarisert Frankrike, og du har på den ene sien de som er veldig skuffet og på den andre siden de som ikke kjenner seg igjen i returoppgjøret mellom de to, og som lot være å stemme, sier Orban.