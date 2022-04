Macrons store nederlag

I går kveld skrev Emmanuel Macron seg inn i historien. Han ble den første presidenten som er blitt gjenvalgt på tjue år. Han er mannen som sprengte de tradisjonelle partiene, både til høyre og venstre. En overbevisende seier, rundt 58 mot 42 prosent i skrivende øyeblikk. Klart han har grunn til å være fornøyd!

Nå har han en formidabel oppgave foran seg med å forene et splittet land. Et folk som lever i flere forskjellige virkeligheter, som i USA. Han strakk ut hånden, som forventet, allerede i talen sin i skyggen av Eiffel-tårnet.

Han må forene de som satt hjemme, de som stemte på Le Pen fordi de stemte mot ham, de som stemte på Le Pen av overbevisning, og de som stemte blankt. Valgoppslutningen var historisk lav.

Det er aldri langt mellom et fredelig Frankrike, og et land som kan oppleve opptøyer i ukesvis. Bilder av biler i brann. Anarki på Champs-Elysées. Tusenvis av mennesker i demonstrasjonstog, som ender i ukontrollerte sammenstøt med tungt utstyrt politi.

Festen var neddempet i går. De siste dagene har folk virket ferdig med valget. Det var opplagt at Macron kom til å vinne. Hele valget var en reprise av valget i 2017.

Frankrike har en valgordning hvor det alltid er to valgomganger, bortsett fra ved valget til Europaparlamentet. Det er grunnen til at ytre høyre gjør gode EU-valg. Allerede søndag kveld startet valgkampen for det neste valget i to omganger. Det er parlamentsvalg allerede i juni.

Mye tyder på at Macron må velge en statsminister som appellerer til de unge, mer venstreside-vennlige velgere. Mannen som nesten slo ut Le Pen i første valgomgang, Jean-Luc Mélenchon (70) har allerede tilbudt sine tjenester.

Macron er nødt til å innfri franskmenns krav om bedre kjøpekraft. Selv om han ikke trenger å tenke på gjenvalg. Men for å unngå et nytt «gule vester-opprør». En fransk president kan ikke sitte lenger enn to perioder, på samme måte som amerikanske presidenter.

For flertallet av velgerne er mer penger i lommeboka den aller viktigste saken. Dårligere råd, følelsen av å bli glemt av politikerne og staten og nedbyggingen av distriktene er blant de viktigste årsakene til framveksten av ytre høyre i Frankrike.

MARINE 2027? Hva skjer med Marine Le Pen? Etter å ha tapt tre presidentvalg er hun trolig etterhvert ferdig politisk, men kan hun oppstå i 2027? Foto: Michel Euler

Hva som skjer med Marine Le Pen, høyrepopulisten som tapte valget, er usikkert. Hun gjentok på valgkvelden at hun fortsetter med politikk. Partiet hennes har alltid vært et familieprosjekt. Grunnlagt av faren, Jean-Marie Le Pen og overført til henne.



Niesen Marion Maréchal (32) står klar til å forene ytre høyre-kreftene i Frankrike. Hun er enda mer til høyre enn tanten. Har vært et politisk vidunderbarn og spås en lysende politisk framtid. I øyeblikket er hun gravid med sitt andre barn. Faren er den nasjonalkonservative politikeren Vincenzo Sofo. Han ledet tidligere en neo-fascistisk ungdomsorganisasjon.

ARVTAKER: Marine Le Pens niese, Marion Maréchal med bestefar Jean-Marie Le Pen. Hun er spådd en lysende politisk framtid og har allerede en periode bak seg i Nasjonalforsamlingen. Fremtidig presidentkandidat? Foto: Claude Paris

Løftet Macron mislyktes med

For fem år siden fosset den ferske sentrumspolitikeren Macron fram til valgseier. Valgkvelden ga landets yngste president noensinne et løfte til franskmennene. Sjelden har Frankrike sett en mer velregissert valgvake i skyggen av Louvre-museet.

– Jeg vil gjøre alt de neste fem årene for at det ikke skal finnes noen grunn for å stemme på de ekstreme, lovet den nyvalgte presidenten den 7.mai 2017. Han lovet å respektere og hjelpe velgerne som hadde uttrykt raseri og ekstreme holdninger ved å stemme på Marine Le Pen.

SEIERSMARSJ: I sin valgtale utenfor Louvre i 2017 lovet nyvalgt president Emmanuel Macron å demme opp for ytre høyre-kreftene i Frankrike. Foto: PHILIPPE LOPEZ

I 2017 var det 10 millioner velgere som stemte på henne. I går var det 13 millioner velgere som stemte på en politiker, som vil ha et nært forhold til Russland og stenge innvandrere ute fra velferdsgoder. Løftet Macron ga for fem år siden, har han mislyktes med å innfri.

Han vant valget, men dette er Macrons store nederlag.