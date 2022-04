Minst 160 mennesker drept i voldelige sammenstøt i Sudan

– 160 personer er drept og mindt 46 andre er skadd etter at det fredag brøt ut voldelige kamper i Krink-regionen i Vest-Darfur, opplyser talsperson Adam Regal for den uavhengige hjelpegruppen General Coordination for Refugees and Displaced.

Organisasjonen anklaget søndag den arabiske Janjaweed-militsen for å ha orkestrert angrepene mot den ikke-arabiske folkegruppen masalitene.

Sudan og den vestlige regionen Darfur har i tiår vært preget av uroligheter og vold. Flere enn 300.000 mennesker har mistet livet som følge av konflikten, som brøt ut i 2003.

(NTB)