Søsteren ringte gullhelten med en grusom beskjed: – Ville spille for ham

Greg Mauldin og hans lagkamerater slapp jubelen løs søndag kveld. Da TV 2 tok turen inn i Stavanger Oilers-garderoben, ble vi vitne jubelscener.

Mauldin fikk sin velfortjente ros og amerikaneren smilte bredt.

Da han kom ut til et intervju med TV 2 like etterpå, var han tydelig rørt.

– Det er fantastisk. Det er rart hvordan universet fungerer, sier han med et stort smil.

Vi skal tilbake til jubelscenene og drømmen som gikk i oppfyllelse på en helt spesiell dag, men aller først skal vi til noe helt annet, i den andre enden av følelsesregisteret.

En grusom beskjed

Mauldin er kjent for å være en gledesspreder. Før finaleseriens kamp nummer to fikk den ellers glade amerikaneren en fryktelig beskjed.

– Søsteren min ringte. Jeg fikk vite at en god venn av meg hadde fått hjerteinfarkt da han spilte hockey. Han døde, sier Mauldin.

Han blir tydelig preget når han snakker om kameratens bortgang. Kun meter unna hopper lagkameratene av glede og det sprutes sjampanje.

Kontrastene kunne knapt vært større. Mauldin har vært gjennom hele følelsesregisteret dette sluttspillet.

– Jeg fikk beskjeden kun en time før kampstart. Det var vanskelig å ha fokus på dette, men jeg ville virkelig spille for ham.

Mauldin spilte kampen og var med da Oilers tok andre stikk i finaleserien.

STORT ØYEBLIKK: Greg Mauldin er snart 40 år, men søndag var han viktig da Stavanger Oilers sikret norgesmesterskapet. Her jubler han for scoring. Foto: Javad Parsa

En helt spesiell kveld

Tilfeldighetene ville ha det til at den fjerde finalekampen mellom Storhamar og Stavanger Oilers også var Mauldins kamp nummer 1000 som profesjonell ishockeyspiller.

Selvsagt scoret Mauldin og selvfølgelig vant Oilers. Det ble en drømmekveld.

Etter kampen fikk han prisen som TV 2s playoff-profil.

– Det er uvirkelig. Det var for dette at jeg kom tilbake. I 2020 kunne vi klare det, men da stengte alt ned. Jeg ble trener i USA. Så begynte jeg å spille litt. Lag begynte å ringe, men jeg sa nei og nei. Da Todd (Bjorkstrand) og Pål (Higson) ringte, så sa jeg raskt ja. Laget gjorde jobben fra august til februar, så hoppet jeg inn og ble med. Det har vært fantastisk!

– Hvordan er det å sikre dette gullet på din kamp nummer 1000.?

– Jeg kan ikke beskrive det. Det er fantastisk. Det er rart hvordan universet fungerer. Jeg kunne ikke håpet på en bedre kamp nummer 1000, svarer Mauldin.

STEMNING: Det var mildt sagt god stemning i Oilers-garderoben etter gullet var sikret. Foto: Javad Parsa

Flere ganger nevner han hvor takknemlig han er for at Oilers ønsket å hente han tilbake og tok sjansen på at han i en alder av 39 år fortsatt var god nok for å kunne være med på gulljakt.

Spillerne som Mauldin trente da han var i USA mellom de to Oilers-periodene, skulle i kveld samle seg og se sin gamletrener på gulljakt.

– Jeg håper de så på. Forhåpentligvis fikk de sett dette, sier 39-åringen og tusler tilbake til en garderobe med ville jubelscener.