Midt i marerittet er 19-åringen ledestjernen: – Knapt fått hår på brystet, men «eter» mannfolk

LILLESTRØM (TV 2): Midtbaneterrieren Christos Zafeiris har vært et av svært få lyspunkter i sesonginnledningen for poengløse Haugesund.

Gårsdagens knepne tap mot Lillestrøm var Haugesunds fjerde strake - og tolvte på rad uten seier i seriesammenheng.

Ja, vi må faktisk helt tilbake til 17. oktober og sjumålsseieren mot Mjøndalen for å finne sist gang Haugesund vant en eliteseriekamp.

– Jeg er urolig. Vi er i en situasjon det er vanskelig å brekke seg ut av. Man får ingenting gratis, og må jobbe ekstra for å få noe igjen. Der er vi ikke, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug til TV 2 og VG i pressesonen.

Økonomisk uro, spillersalg og svake resultater preget oppkjøringen. I årets fire første kamper har Sandefjord, Vålerenga, Strømsgodset og Lillestrøm blitt for sterke.

– Det er tøft å stå uten poeng, men vi visste det ville bli tøft i år, forklarer Alexander Søderlund til TV 2.

Noen lyspunkter i mørket

Likevel er duoen klar på at det finnes lyspunkter. I andreomgangen mot Lillestrøm søndag viste Haugesund seg fra en langt sterkere side enn tidligere i sesongen.

Grindhaugs menn spilte seg til flere store sjanser før Hólmbert Friðjónsson vant kampen for Lillestrøm i sluttminuttene.

Et annet lyspunkt er midtbanekometen Christos Zafeiris, for noen kjent fra TV 2-serien Grorud Underdogs. Norsk-grekeren har imponert stort i sesongens første kamper - til tross for tapene.

JORDFRESER: 19-åringen har markert seg i sesonginnledningen med aggressivitet og drivkraft på Haugesunds midtbane. Foto: / NTB

– Han har vært et lyspunkt helt siden han kom, sier Grindhaug om midtbanejuvelen sin.

– Han er rett og slett bare en knakende god fotballspiller. Han har knapt fått hår på brystet og «eter» mannfolk. En knakende god fotballspiller, gjentar Grindhaug.

– Jeg kommer til å bli bedre

Zafeiris ble kjøpt fra Grorud i fjorårets sommervindu, men ble lånt tilbake til obosliga-klubben ut året.

– Jeg synes dagens kamp var min svakeste hittil, men det er erfaring. Det er bare min fjerde kamp i Eliteserien, så jeg bygger på og lærer. Og så kommer jeg til å bli enda bedre etter hvert, sier Zafeiris selv.

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot. Det har vært enkelt for meg å bare vise meg fram. Treneren viser meg tillit, så prøver jeg bare å vise hva jeg er god for på banen og utstråle selvtillit, fortsetter 19-åringen.

Også Haugesunds største profil har latt seg imponere.

LOVORD: Christos Zafeiris (t.v) får skryt av spissprofilen Alexander Søderlund. (t.h) Foto: Christoffer Andersen

– Han tar tak i ball, tør å være frekk og er en meget bra spiller. Det er veldig kjekt å se at vi har så lovende spillere i stallen, sier Søderlund.

– Det er veldig gøy å høre fra lagkamerater. Jeg bare prøver å jobbe på å bevise at de har rett, svarer Zafeiris og smiler.

Tøft kampprogram

Lillestrøms seier over Søderlund, Zafeiris og co. sendte kanarifuglene til tabelltopp.

Neste runde blir heller ingen enkel nøtt for Haugesund. Viking i Stavanger, som for øvrig slo Bodø/Glimt søndag, står på motsatt banehalvdel.

Laget fra oljebyen ligger på andreplass i Eliteserien.

– Jeg vil si vi har tatt noen steg i riktig retning nå, sier Zafeiris.

Han får støtte av treneren sin - som ser fram til et realt vestlandsderby.

– Det er bare greit å møte kanonene når man sliter. Vi må spille på oss gode prestasjoner, og i lokalderbyer er det litt hipp som happ hvor man ligger på tabellen. Jeg gleder meg, sier Grindhaug.

