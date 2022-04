Knutsen forberedt på at han blir utestengt: – Ingenting som tyder på at jeg blir trodd

Lørdag ble det kjent at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har opprettet sak mot Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos for voldsutøvelse, som etter Uefas reglement kan straffes med utestengelse i fem kamper eller i en spesifikk periode.

Saken omhandler tumultene som oppsto mellom Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos etter 2-1-kampen i Bodø i kvartfinalen i Conference League. Det er ikke kjent når UEFA fatter en avgjørelse.

Tror ikke han blir trodd på av UEFA

Etter 0-2-tapet mot Viking i Stavanger søndag, kommenterte Knutsen UEFA-siktelsen overfor TV 2. Han er forberedt på å måtte sone fem kampers utestengelse i Europa.

– Det er jo klart at det er en siktelse som er veldig spesiell, føler jeg. Så jeg tenker at jeg bare må aksepterte det som står i siktelsen, samtidig som jeg vet hva jeg står for og jeg vet hva jeg har gjort, sukker Knutsen overfor TV 2.

Glimts suksessjef har forklart seg overfor UEFA i saken. Han er klar over at han trolig ikke blir å se på sidelinjen når Bodø/Glimt skal ut i kvalifisering til Champions League i juli.

– Jeg har prøvd å forklare alle involverte parter hva som har skjedd, men det er lite som tyder på at jeg blir trodd på det, medgir han, og fortsetter:

– Det er i hvert fall en voldsom siktelse. Det er klart det ikke er gøy å florere i alle nyhetene med den type oppslag. Det er så langt unna det jeg står for. Men jeg må stå i det og håndtere det. Så enkelt er det, konkluderer bergenseren, som lar det skinne gjennom at han ikke akkurat er imponert over arbeidet UEFA har gjort i saken.

– Nei, min erfaring er at det som har vært til nå i denne prosessen, er at jeg ikke skal håpe på for mye fremover. Det er i hvert fall ingenting som tyder på det, konstaterer han.

Bråket på Asmpyra gjorde at Knutsen og Santos var suspendert under returoppgjøret i Italia. Glimt anket avgjørelsen, men fikk ikke medhold. Roma vant 4-0 på eget gress og sikret med det avansement til semifinalen i Conference League. Der venter Leicester.

Enig i advarselen fra dommeren mot Viking

I oppgjøret mot Viking i Stavanger måtte Knutsen tåle å bli truet med å bli sendt opp på tribunen etter en disputt med fjerdedommeren. Glimt-treneren fikk gult kort av dommer Tore Hansen på tampen av første omgang og en streng advarsel.

Akkurat den episoden er Knutsen enig i.

– Jeg reagerte på en reell situasjon der en Viking-spiller løp etter en av våre spillere 40 meter og klippet ham rett ned. Så fikk han ikke gult kort en gang av dommeren. Og så ble jeg litt ivrig og viftet borti fjerdedommeren med papiret jeg hadde i hånden, og traff lillefingeren hans. Det var ikke tilsiktet. Der var det bare engasjement, men jeg aksepterer det gule kortet jeg fikk fra dommeren. Det går helt fint, sier han.

Dommer Tore Hansen forteller til TV 2 at han ikke fikk med seg disputten mellom Knutsen og fjerdedommeren på Viking Stadion, men fikk beskjed om at Glimts dommer skulle ha det gule kortet.

– Jeg fikk umiddelbart beskjed fra fjerdedommeren om å gi gult kort, og det er fint at Knutsen er enig i det, konstaterer han overfor TV 2.