Støre gratulerer Macron: – Det betyr samling mot autoritære krefter

Emmanuel Macron ligger an til å få 58,2 prosent av stemmene, mens Marine Le Pen kan få 41,8% av stemmene ifølge TV 2s tallknuser Terje Sørensens prognose en time etter valglokalene stengte.

Dette betyr at den sittende presidenten har gjort et solid gjenvalg, og blir sittende fem nye år som president.

Macron taler til valgvaken. Se direkte her

– Jeg vil gratulerer Emmanuel Macron med en klar valgseier. Den ble bedre enn målingene hadde vist. Jeg mener det er veldig viktig at Frankrike velger en representant for liberale demokrati, og ikke en som har ytre høyre-verdier, som vil stenge igjen Frankrike og ta dem ut av samarbeid, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Et splittet land

Han sier videre at det er store oppgaver som venter:

– Frankrike er et land med mye splittelse og mange spenninger som man må ta tak i de neste fem årene, sier han videre.

Han mener Europa må stå samlet mot autoritære styresett:

– Det får vi med Macron, sier han og peker på situasjonen i Ukarina. Han trekker også fram samarbeid om klima, energi og sikkerhet i havet.

Marine Le Pen er fra ytre høyre og ønsker et løsere EU-samarbeid. Hun er også kritisk til Nato, og har tidligere hatt tette bånd til Russland og Vladimir Putin. Det internasjonale samfunn og sikkerheten i Europa kunne blitt påvirket om hun hadde vunnet.

Gratulerer Emmanuel Macron! Frankrike valgte det liberale demokratiet fremfor ytre høyre. Viktige oppgaver venter; samle franskmenn og ta nye modige valg for klima. Tettere samarbeid i Europa og samling mot autoritære krefter og krig. Og nye muligheter mellom 🇳🇴og 🇫🇷! — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) April 24, 2022

På Macrons valgvake på plassen ved Eifelltårnet er festen i full gang. Det er ikke kjent når han skal tale til tinghengerne sine.

Erkjenner nederlaget

Le Pen har erkjent valgnederlaget. Hun sier gjerne skulle sett at resultatet var annerledes, men at hun nå er mer målbevisst enn noen gang.

– Ideene som vi representerer, har nådd nye høyer. I dette nederlaget klarer jeg ikke annet enn å føle på et håp, sa hun, og la til at hun nå erklærer kampen om den franske nasjonalforsamlingen for åpnet.

Selv om Le Pen har tapt valget, er det likevel det beste resultatet Nasjonal samling har oppnådd i et presidentvalg.