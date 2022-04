Irritert Rekdal tok grep - men RBK klarte ikke å slå rivalen

Rosenborg - Molde 0-0



Utskjelte Rosenborg og Kjetil Rekdal står fortsatt uten tap i Eliteserien. Men etter 0-0 kampen mot erkerival Molde, er det nok Rekdal og Rosenborg som har størst grunn til å være misfornøyd med at det endte med poengdeling.



Riktignok var det langt i fra noe fyrverkeri av en fotballkamp som ble servert de 14.327 tilskuerne på Lerkendal søndag kveld – men i andreomgang var det i det minste et Rosenborg-lag som ofret mest framover.

Det etter et grep fra Rosenborg-trener Kjetil Rekdal i pausen. Han tok like godt grep og byttet ut to RBK-ere etter en sjansefattig førsteomgang. Rekdal satte inn både Adrian Pereira og Victor Jensen. Ut gikk Edvard Tagseth og Carlo Holse.

– Det er en lukket kamp, så det handler litt om magefølelse på at vi får inn to gutter som har mye energi, fortalte RBK-trener Kjetil Rekdal til Discovery i pausen.

Han var ikke bare fornøyd med det som ble prestert før hvilen.

– Det er to lag som stenger hverandre ned. Vi må slutte å spille så mye hjemover. Det irriterer meg, meldte han i pausen.

I andreomgang trøkket Rosenborg på i langt større grad, men det ebbet ut med 0-0 mellom rivalene. Det kunne endt annerledes om det hadde blitt straffe da Ola Brynhildsen gikk i bakken innenfor Rosenborgs sekstenmeter etter en duell med Markus Henriksen.

Trøndernes kaptein innrømmer at dommeren kunne ha dømt straffe på den.

– Altså jeg er ikke på ball. Det er skulder mot skulder. Det kunne blitt dømt, men denne gangen ble det ikke dømt, sier Markus Henriksen til Discovery.

– Så det var litt marginer deres vei?

– Ja, akkurat på den har vi marginer. Men sånn er fotballen, du får noe og det er noe du mister. Det er en del av gamet, mener RBK-kapteinen.

Brynhildsen selv mener han burde fått straffe.

– Jeg blir tråkket på foten i det jeg skal skyte. Det er en soleklar straffe, sier Molde-spilleren til TV 2.

Enorm sjanse for Noah Holm

På Lerkendal var det vertene som startet best. Rosenborg styrte spillet innledningsvis, men det åpnet samtidig for kontringer motsatt vei.



Etter 12 minutter kunne det betalt seg da Magnus Wolff Eikrem nydelig flikket fri lagkamerat Ola Brynhildsen. Han dro seg innover i banen, men fra kort hold gikk til side for mål.



Fire minutter senere var det Etzaz Hussain som fikk sjansen etter et flott Molde-angrep, men avslutningen ble blokkert.



Molde hadde sin periode midtvegs i omgangen, men de voldsomme sjansene ble ikke skapt noen av veiene.

Enorm sjanse for Holm



Mot slutten av omgangen tok Rosenborg igjen over, og helt på tampen burde det definitivt betalt seg. Først fikk Noah Holm sjansen på en halvvolley fire minutter før pause, men fra 20 meter gikk skuddet langt utenfor.



Så burde Rosenborg tatt ledelsen på overtid i førsteomgang: En frisk Edvard Tagseth kom seg rundt på venstrekanten og fant nevnte Holm perfekt i feltet. Han fikk gå opp helt umarkert fra sju-åtte meter, men traff overhodet ikke på headingen og en stor, stor sjanse ble spolert.

I andreomgang fikk Rekdal se Rosenborg angripe i større grad enn før hvilen, og etter 64 minutter trodde nok en del på Lerkendal at hjemmelaget skulle ta ledelsen: En crosser på bakerste stolpe til Erlend Dahl Reitan ble lagt inn igjen i feltet, der Stefano Vecchia fra kort hold kjempet intenst for å pirke ballen over streken og til 1-0. Til hjemmefansens store skuffelse ebbet det ut i ingenting.



Utover i oppgjøret var det Rosenborg som satset mest offensivt, men de virkelig store sjansene uteble.

Molde ropte på straffe



20 minutter før slutt ville Ola Brynhildsen ha straffe i en duell med Markus Henirksen, men dommeren lot spillet gå.



I stedet kunne samme Bryndhildsen sendt Molde-fansen til himmels ni minutter før slutt, men avslutningen hans fra skrått hold snek seg på utsiden av stolpen.

På overtid trodde imidlertid Molde at de hadde stjålet med seg tre poeng hjem til Rosenes by. Sivert Mannsverk dro seg fri i feltet og avsluttet, ballen gikk via en RBK-spiller og til Martin Linnes som satte den i nota. Men Linnes ble avblåst for offside - for så vidt en riktig avgjørelse siden han dro fordel av å være i offside da skuddet gikk.



Flere store sjanser ble det ikke, og dermed endte det med et resultat begge nok kan si seg greit nok fornøyd med.