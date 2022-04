Macron vinner solid – fortsetter som president

PARIS, FRANKRIKE (TV 2) Stemmelokalene har stengt og prognose basert på valgdagsmålingen viser at Macron kommer til å vinne valget.

De første prognosene som er basert på opptalte stemmer fra 300 utvalgte stemmesteder, pleier å gi en god pekepinn på det endelige resultatet.

Gjenvalgt

Emmanuel Macron ligger an til å få 58,2 prosent av stemmene, mens Marine Le Pen kan få 41,8% av stemmene ifølge den første prognosen basert på valgdagsmålingen som ble publisert i flere franske medier.

– Vi kan slå fast at det blir gjenvalg for Macron, selv om han går klart tilbake i forhold til valgresultatet på 66,1 prosent i 2017, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen til TV 2.

Det blir altså Emmanuel Macron som fortsetter som president i Frankrike de neste fem årene.

Marine Le Pen erkjenner nederlaget under en tale til valgvaken klokken 20.15. Hun blir møtt av jubelrop, men stemningen er preget av nederlaget.

– Dette tapet betyr ikke at vi gir opp. Vi fortsetter vår forpliktelse til Frankrike og franskmenn, sier Le Pen.

Marine Le Pen takker for innsatsen, og mener oppslutningen de har fått egentlig er en seier i seg selv. Foto: THOMAS SAMSON

Viktig veivalg

Det franske presidentvalget anses som et viktig veivalg både for Frankrike og Europa. Spesielt med tanke på sikkerhetssituasjonen som råder for tiden.

President for EU-kommisjonen, Urula Von Leyen, er blant de første som gratulerer Macron med seieren.

– Kjære Emmanuel Macron. Gratulerer så mye med gjenvalget, skriver hun på Twitter.

Cher @EmmanuelMacron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République.



Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération.



Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022

Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer også:

– Frankrike valgte det liberale demokratiet fremfor ytre høyre. Viktige oppgaver venter; samle franskmenn og ta nye modige valg for klima. Tettere samarbeid i Europa og samling mot autoritære krefter og krig. Og nye muligheter mellom Norge og Frankrike, skriver Støre (Ap) på Twitter søndag kveld.

TV 2s tallknuser, Terje Sørensen, laget i forkant av valgdagsmålingen en prognose som viser solid seier til den sittende presidenten, Emmanuel Macron, med 57,5 prosent. Utfordreren fra ytre høyre, Marine Le Pen, får i prognosen 42,5 prosent.

Lav valgdeltakelse

Franske målinger estimerer at 28 prosent av velgerne i Frankrike har valgt å sitte hjemme på valgdagen. Det vil i så fall være det høyeste tallet siden 1969.

Tallet er basert på målinger fra tre ulike meningsmålingsinstitutter i Frankrike, gjengitt av flere franske medier, deriblant Le Monde , søndag.

I første runde av presidentvalget 10. april var andelen hjemmesittere på 26,3 prosent.