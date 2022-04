Bil krasjet i tribune – flere barn er fraktet til sykehus

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut etter at en bil krasjet inn i en tribune under et motorshow like ved Bjerke travbane i Oslo.

Politiet sier flere personer er meldt skadet etter hendelsen.

Ett vitne på stedet forteller til TV 2 at han, sammen med den fire år gamle sønnen sin, satt øverst på tribunen som ble rygget inn i.

Etter rundt ti minutter inn i showet så hadde de et stunt der de skulle rygge i høy hastighet. Det ble gjennomført to-tre ganger før det gikk galt, og føreren mistet kontroll over bilen.

Vedkommende rygget rett inn i nedre del av tribunen.

Han legger til at han er usikker på skadeomfanget, men at det så ut til å ha gått fryktelig galt.

KRASJ: Denne bilen kom ut av kontroll midt under et stønt. Nå er flere personer sendt til sykehus. Foto: Thomas Evensen

– Vi har syv skadde som er kjørt til sykehus, sier innsatsleder Håvard Bakken i brannvesenet til TV 2.

Det skal være snakk om fire barn og tre voksne. Alle er fraktet til Ullevål sykehus.

Ifølge Bakken er ingen flere personer fastklemt.