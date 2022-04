Fra vraket til bærebjelke på landslaget

Flere er overrasket over at Ragnhild Haga får tilbake landslagsplassen etter å ha blitt vraket før OL-sesongen. Det er ikke TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

– Går du OL for Norge så skal du selvsagt på landslaget. Det gjorde Ragnhild og hun er kvalifisert. Og særlig nå med at tre rutinerte løpere, Therese Johaug, Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg forsvinner, sier Skinstad og legger til:

– Jeg tror at dersom de nye trenerne får det beste ut av Ragnhild, så kan hun faktisk bli en bærebjelke på landslaget. Nå er det jo kun Heidi Weng og Ragnhild Haga som er meritterte. Dessuten så hadde jo en løper som Marit Bjørgen noen av sine beste sesonger etter at hun fylte 30 år, så jeg tror vi har mer i vente fra Haga.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ragnhild Haga: Fra å være vraket til å bli en bærebjelke, det høres voldsomt ut?

– Ja, men jeg står for det, men skal det skje må også Ragnhild Haga selv se seg i speilet og finne ut at kanskje hun også må bidra mer i og for laget, for hun ble jo vraket til tross for at hun hadde resultater. Og jeg tror ikke daværende trener Ole Morten Iversen alene skal ha ansvaret for uroen i laget, understreker Skinstad.

– Jeg har veldig lyst å komme tilbake

Alle aktuelle løpere til neste års landslag har fått beskjed av landslagsledelsen om å holde tett om uttaket fram til at landslagene presenteres mandag 2. mai.

TV 2 møtte Haga etter innkomsten på Skarverennet, der kommenterte hun først spørsmålet om landslagsplass med et lurt smil. Motvillig godtok hun etter hvert å snakke om sitt comeback.

– Jeg har veldig lyst til å komme tilbake. Det er jo den beste plassen for å prestere best mulig. Står du utenfor laget er du nødt til å prestere hele tiden for å få sjansen på landslaget. Det er knallhardt. Da jeg hadde vært i OL i vinter fikk jeg jo ikke gå i Holmenkollen, men det virker jo også som det er vilje til å rydde opp i slike forhold som var mindre bra i vinter. Jeg har troen på landslaget.

– Men, er det mulig å få se Ragnhild Haga i samme utgave som 2018-sesongen da du vant 10 kilometer i OL?

– Ja, hvis ikke hadde jeg ikke holdt på med dette.

GIKK OL: Ragnhild Haga kom på 28. plass under 30 km fristil for kvinner under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

Hagas trener utenfor landslaget, Erik Bråthen, har søkt landslagsjobben. Haga synes ikke det er problematisk dersom han skulle få jobben.

– Jeg er over 30 år og vet hvordan man skal oppføre seg på et landslag. Og Erik og jeg har et profesjonelt forhold så jeg ser ikke dette som noen problemstilling - hvis det skulle bli han som får trenerjobben.

– Du har kanskje fått med deg at det er 10 kilometer fri, din favorittdistanse, i vinterens VM i Planica?

– Jada, jeg leser terminlisten! Jeg akter å spisse formen skikkelig fram mot den begivenheten. Og jeg har virkelig tro på at jeg kan kjempe om medalje på den distansen.

Landslaget for neste vinter blir presentert 2. mai, men TV 2 vet at Ragnhild Haga, Julie Myhre og Marte Skaanes erstatter Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla.

På herrelandslaget fortsetter alle, i tillegg til at Even Northug får en plass på sprintlaget.