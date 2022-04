Stavanger Oilers vant NM-gullet: – En våt drøm

Storhamar - Stavanger Oilers 2-5

Det var pyntet til fest i Stavanger og gulldressen var med til Hamar. Nå kan champagnen sprettes og pokalen løftes.

Stavanger Oilers er Norges beste ishockeylag. Søndag sikret de norgesmesterskapet på Hamar.

Da sluttsignalet gikk var det ville jubelscener på isen i CC Amfi:

– Stavanger Oilers kaster alt de har. Etter fem år skal bøtta tilbake til Stavanger! Sa TV 2 kommentator Jonas Bariås da sluttsignalet gikk.

Foto: Javad Parsa

Gulldressen på

Stavanger Oilers styreleder Tore Christiansen gjorde det til en vane å feire gull i gulldress.

Nå måtte han vente fem år på igjen å ikle seg dressen.

– Det betyr veldig mye. Det har vært noen tøffe år med covid, avlyste sluttspill og mange utfordringer. Det er deilig! Jeg har hatt en våt drøm om å stå foran Storhamar-supporterne, ha på gulldressen og sprette champagnen. Nå gikk den drømmen i oppfyllelse, sier Christiansen.

– Hvordan blir gullfesten nå?

– Det egner seg ikke å fortelle om på tv, men vi skal ha en skikkelig fest. Det kan vi love, svarer styrelederen og smiler.

Hamar 20220424. Jublende Norges mestere Stavanger Oilers vant NM finale 4 av 7 i sluttspillet i ishockey mellom Storhamar og Stavanger Oilers i CC Amfi i Hamar. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

Ofret kneet

– Vi har vært helt rå. Vi har spilt utrolig bra, sier Oilers-profil Tommy Kristiansen.

– Forventet du at dere skulle vinne finaleserien 4-0?

– Nei, absolutt ikke, men jeg er stolt. Vi er gutter som har knekt håndledd og ødelagt knær, men vi klager ikke. Vi kriger. Vi gjør alt for å vinne og da er det ekstra deilig! Svarer han.

Selv har han ofret kneet for å sikre dette gullet.

– Jeg har tatt leddbåndet og to fester i kneet. Kneet er helt ødelagt. Det skulle ta åtte uker, det tok ti dager, men det driter vi i. Vi har vunnet. Jeg gleder meg til natta og morgendagen! Jeg er nesten på gråten av å se hvordan laget har stått sammen, sier han.

En parademarsj

Store deler av seriespillet var en parademarsj for Stavanger Oilers. Før sluttspillet var de klare favoritter.

Ringerike ble spist levende i kvartfinalen. I semifinalen ble det langt tøffere. Sparta var nære å gjøre det store, men igjen seiret maskineriet fra oljebyen.

I finalen ventet Storhamar. På imponerende vis hadde Anders Gjøse sitt lag snudd kaos til reell pokaljakt.

Oilers vant de tre første kampene. Storhamar måtte vinne den fjerde finalekampen om drømmen om norgesmesterskapet denne våren fortsatt skulle leve.

Til tross for å ha til tider lekt med sin motstander og vunnet de tre første kampene, var det sykdom og kritikk mot den norske dommerstanden som stjal overskriftene.

LER SIST: Todd Bjorkstrand ledet sitt lag til både seriemesterskapet og norgesmesterskapet denne sesongen. Foto: Carina Johansen

Norges beste lag har måttet tåle mye kritikk denne sesongen. Det har blitt normalt å kritisere Oilers for å spille kjedelig hockey.

Hovedtrener Todd Bjorkstrand har latt kritikken prelle av. Den prinsippfaste amerikaneren har fortsatt å sende sine menn ut på akkurat den måten han mener gir laget største mulighet til å bli mestere. Nå skal premieskapet fylles med nok en pokal. Denne gang med gjeveste du kan vinne i norsk ishockey: Kongepokalen.

– Det er bare å ta av seg hatten! Sier TV 2 kommentator Jesper Hoel.

Vill jubel

Dommerne entret isen til pipekonsert i CC Amfi. Storhamar-supporterne uttrykte sin frustrasjon over den omdiskuterte scoringen til Oilers i forrige kamp, som dommerne valgte å godkjenne, til store protester.

I løpet av de tre første minuttene kom hjemmelaget seg frem til to gode sjanser. Oilers-målvakt Henrik Holm reddet skuddene.

Det gjorde han ikke minuttet senere. Fra skrått hold fant publikumsyndlingen Eskild Bakke Olsen rom mellom Holm og stolpen. Hamar-mannen jublet vilt for 1-0-scoringen.

FØRSTE MÅLSCORER: Eskild Bakke Olsen scoret kampens første mål. Foto: Javad Parsa

To minutter senere måtte Storhamar-kaptein Patrick Thoresen sette seg i et par minutter, etter å ha hektet en Oilers-spiller.

Det ga bortelaget en gyllen mulighet til å utligne, men Todd Bjorkstrands menn klarte ikke å utnytte muligheten.

Hjemmelaget fikk en dobbeltsjanse da de var fulltallige igjen. Jacob Lundell Noer og Sander Vold Engebråten prøvde seg fra gode posisjoner, men Holm reddet.

Oilers fikk løftet spillet sitt og styrte det meste de neste minuttene. Det ga uttelling.

Mannen med gullhjelmen, Dan Kissel, var ikke vond å be da hjemmelagets forsvar sprakk opp. Alene med Storhamar-målvakt Evan Buitenhuis gjorde han ingen feil. 1-1.

Storhamar var flere ganger nære å utnytte svakt forsvarsspill, men pucken ville ikke over mållinja.

Minuttet før første pause fikk Josh Nicholls styrt pucken på mål, men igjen reddet Holm.

Skøyte i ansiktet

Tidlig i andre periode måtte en spiller fra hvert lag sette seg. De neste to minuttene var det spill fire mot fire, noe som naturligvis gir større rom.

Steve Whitney ble kampens tredje målscorer. Ludvig Hoff fant sin lagkamerat foran målet. 1-2, og med det ble stille i fjøset. På bortetribunen var lydnivået vesentlig høyere.

Jacob Lundell Noer måtte forlate isen og det lå blod igjen da han gikk i garderoben. Han fikk skøyta til en lagkamerat opp i ansiktet:

Rønnild, Elvsveen, Nicholls og Øksnes prøvde alle å overliste Holm de neste minuttene, men målvakten sto støtt.

Med 03.30 igjen av perioden så Nicholls ut til å sende lagene like langt. Mannen med gullhjelmen kom i stor fart på en kontring og første å vente ut Holm, men han lot seg ikke lure. Spaken forsvant ut mot rundvantet, men målvakten kom seg raskt ut og hentet den.

Ikke lenge etterpå var Tommy Kristiansen veldig nære å øke ledelsen, men Stohamar-målvakt Evan Buitenhuis fikk stengt igjen ved første stolpe.

Med 17 sekunder igjen av midtperioden kunne Oilers-veteran Greg Mauldin strekke armene i været og juble for scoring. Mauldin har definitivt levert bedre skudd i løpet av sine lange karriere, men det holdt til å overliste Buitenhuis.

1-3 var stillingen før den siste perioden. Det var vinn eller forsvinn for Storhamar. Stavanger Oilers hadde to hender på kongepokalen.

VINNERLAGET: Oilers-spillerne smilte bredt søndag kveld. Foto: Javad Parsa

Sikret NM-gullet

– De har ikke gitt opp her på Hamar, så definitivt ikke, men det er noe spesielt som må skje her, sa TV 2s kommentator Jonas Bariås tidlig i den tredje perioden.

Selv de mest optimistiske hjemmesupporterne fikk seg nok en knekk da André Bjelland Strandborg sendte inn 1-4.

– For en scoring. Den sitter klistret bak Buitenhuis! Utbrøt Bariås.

– Et kanonskudd av Strandborg, sa TV 2s ekspertkommentator Bjørn Erevik.

En bratt oppoverbakke ble enda brattere for hjemmelaget.

Det var nesten så Oilers-styreleder Tore Christiansen bare kunne gå og ta på seg gulldressen. For her måtte mye gå galt om ikke Oilers skulle sprette champagnen og juble for å ha sikret norgesmesterskapet.

Bortelaget ga ikke Storhamar rom og hadde tilsynelatende full kontroll.

Med 06.44 var det ikke lenger noen tvil. Kissel fant Burton foran målet. Burton satte pucken mellom beina på Mauldin og forbi Storhamar-målvakten.

Erik de La Rose ga hjemmepublikum en noe hyggeligere start på sommerferien fra hockey, da han et drøyt minutt før slutt satte inn 2-5.

Det hjalp lite. Stavanger Oilers tok NM-gullet.