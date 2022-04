Riise forbannet på egen keeper etter utrolig tabbe

Avaldsnes - Lyn 2-2

Det endte uavgjort mellom Avaldsnes og Lyn i Toppserien, men det var flere enkelthendelser som havnet i oppmerksomhetens sentrum.

Emilie Closs sendte Lyn i føringen etter 63 minutter. Og det på merkverdig vis. Avaldsnes-keeper Jovana Petrovic rotet det skikkelig til da hun skulle stoppe et enkelt skudd fra Cathinka Tandberg. Keeperen prøvde å dempe det slappe skuddet med foten, men det endte i en grufullt touch og ballen falt rett i beina til Emilie Closs som enkelt ordnet 2-1.

– Jeg er selvfølgelig glad for ett poeng på slutten der, men vi gir bort to mål. Det er to keepertabber. Det skjer, men slik skal ikke skje. Jeg kommer til å gi klar beskjed om hva jeg mener om det. Personlige feil feller oss, og når vi ikke lærer så koker det for meg, sier Avaldsnes-trener John Arne Riise til NRK.

Riise er ikke fornøyd med målvakten sin Jovana Petrovic.

– Hva skal jeg si? Jeg er dritforbanna. En keeper skal bruke henda, så enkelt er det. Det er et tilbakespill, så bruker hun feil bein. Du gir bort et mål, og slikt skal ikke skje uansett hvor pokker gammel du er. Jeg er ganske forbanna på henne, og det skal jeg si klart i fra om.

– Vi må lære av feilene, og sette krav av hva som forventes. Hun har vært god før og reddet oss mange ganger, men i dag var det to keepertabber, legger han til.

Men Riises lag lot seg ikke knekke av blunderen. Fem minutter før fulltid ble det høydramatisk igjen. Lyn-keeper Kirvil Odden feilberegnet en utboksing og smalt inn i Kaja Olsen bakfra. Etter mye forvirring pekte dommeren på straffemerket.

Riise fikk gult etter full forvirring

En oppjaget Riise ble for øvrig vist det gule kortet for å bevege seg inn på banen i forvirringen. PÅ TV-sendingen kunne man høre han spurte det var mål eller straffe. I straffesituasjonen ble nemlig ballen klarert på streken før dommeren blåste.

Men straffe ble det uansett, og Avaldsnes-stjernen Karina Sævik dunket den i mål til 2-2. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-2.

Etter søndagens kamp er Avaldsnes nummer sju på tabellen med fire poeng, mens Lyn er på femteplass med fem poeng.

27. april skal Avaldsnes møte Kolbotn, mens Lyn møter Brann.

