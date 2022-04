Chelsea mister nøkkelspiller – fortviler over sanksjonene

Thomas Tuchel innser at slaget om å holde en av sine viktigste spillere er tapt.

Lørdag meldte flere medier at Antonio Rüdiger kommer til å forlate Chelsea når kontrakten løper ut i sommer.

Opplysningene bekreftes av klubbens manager etter seieren over West Ham.

– Situasjonen er at han ønsker å forlate klubben. Han informerte meg om dette i en privat samtale, forteller Tuchel, ifølge BBC.

NØKKELSPILLER: Etter at Thomas Tuchel tok over, er Antonio Rüdiger blitt en av Chelseas viktigste spillere. Foto: Mark Pain

Sanksjoner

Chelsea er ilagt sanksjoner på grunn av eier Roman Abramovitsjs kobling til Vladimir Putins regime. Ifølge The Guardian kan ikke klubben gi spillere nye kontrakter.

Klubben er til salgs, men Tuchel og co. venter stadig på en avklaring.

– Vi ga alt – jeg og klubben – men vi kunne ikke kjempe videre på grunn av sanksjonene. Uten sanksjonene kunne vi i det minste ha fortsatt å kjempe, men vi er fastlåst, forklarer Chelsea-sjefen.

48-åringen sier at han ikke tar det personlig og at Rüdiger har tatt valget selv.

– Han er en viktig brikke og vil fortsette å være det ut sesongen. Men det er skuffende. Vi vil savne ham mye. Han gir mot til resten av garderoben. Typen alle er redd for, men typen som spiller 50-55 kamper på et skyhøyt nivå. Han har vært en topp forsvarer det siste halvannet året for meg. Vi må finne en annen løsning, siteres Chelsea-manageren på.

Pinlig bom

Midtstopperen mistet kampen mot West Ham med skade.

Lagkameratene hans stanget lenge mot byrivalen. Helt mot slutten av kampen så det ut til å ende med bare ett poeng da Jorginho hoppet frem til ellevemeteren og leverte en straffebom av det pinlige slaget:

I siste minutt før full tid ble imidlertid Christian Pulisic den store helten. Seieren betyr at Chelsea har fem poeng å gå på til Arsenal på fjerdeplass.

Tuchels menn har også en fordel med én kamp mindre spilt.