Reptilfunn i Trøndelag: – Ligner på en liten krokodil

– På møllenberg er funnet en reptil som kan ligne på en liten krokodil. Den er hentet av polisen, og fått bilde i avisen, skriver politiet i Trøndelag.

Politiet har ingen formening om hva slags type reptil som er funnet. Men:

– Den har nok hatt en fin dag, der den har fått sitte på bak i hundeburet og vært med på flere oppdrag, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i politiet:

– Det var turgåere som snublet over den, og meldte ifra til oss. Den hører åpenbart ikke hjemme i det miljøet den ble funnet. Vi har fått avtalt med en veterinær for å levere den inn, men det har vært litt småoppdrag her og der som har gjort at patruljen ennå ikke har fått tid.