Ble provosert av «Mourinho-strategi» – så slo Liverpool tilbake

Liverpool-Everton 2-0

– Vi måtte være tålmodige. Vi kunne ha gjort det bedre, spesielt i første omgang. Men det er fortsatt et derby. De prøver å provosere deg og prøver å gjøre visse ting for å få oss ut av kampen, sier Virgil van Dijk til TV 2.

Frustrasjonen var tidvis stor i Liverpool-leiren på Anfield.

Frank Lampards menn lå dypt med laget, gikk tøft inn i dueller, brukte lang tid når de kunne og provoserte Liverpools stjernespillere før pause.

– Det lave forsvaret er vanskelig å bryte gjennom. Men generelt synes jeg vi gjorde det bra, sier van Dijk, en av mange spillere som var involvert i håndgemenget rett før pause:

Nederlenderen forteller at budskapet fra manager Jürgen Klopp var klart i pausen:

– Det var ikke bli utvist, ikke la deg bli dratt inn i noen slagsmål, som de håper å gjøre, og vær tålmodige.

– Syntes du at det var fair play?

– Vi spiller et derby, hva kan man forvente? De kjemper for livet. Det var noe vi forventet. Man prøver ikke å involvere seg i alt, men vi er mennesker og prøver å stå opp for hverandre, svarer han.

Sadio Mané fikk gult kort etter håndgemeng på midtbanen, mens Diogo Jota ble advart av ekspertene mot at dette i verste fall kunne blitt rødt kort:

Og ikke minst stoppet Everton rivalen fra å skape sjanser.

Til pause hadde ingen av lagene et skudd på mål. Everton hadde bare 14 prosent ballbesittelse.

– Ikke fair play

Ekspertene var raske med å dra parallellen til José Mourinho, mannen Everton-manager Lampard spilte mange sesonger under i Chelsea.

– Everton får det til mot Liverpool. Vi trodde at det bare var City som kunne gjøre det vanskelig for dem nå for tiden, men Everton gjør det virkelig, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han fortsatte:

– Det minner om Mourinho måten Lampard har gått inn i kampen på.

Ekspertkollega Solveig Gulbrandsen konkluderte med at Everton klarte å stanse storebroren ved å holde posisjonene sine hele tiden, men samtidig være aggressive og «irritere» dem.

– Det er på grensen hele tiden. Det er ikke fair play, men et desperat forsøk på å ta poeng, slo Gulbrandsen fast.

– Everton vinner på det her. De kan prøve å få Liverpool ut av sin spillestil, sa hun.

Løsnet for Liverpool

Etter timen spilt klarte Liverpool å trenge seg gjennom Everton-muren. Mohamed Salah slo ballen til venstreback Andy Robertson, som sendte hjemmesupporterne i ekstase med kampens første skudd på mål.

Like før hadde Jürgen Klopp byttet inn Luis Díaz og Divock Origi. Ti minutter før full tid, etter noen gode Everton-sjanser, endte et brassespark fra førstnevnte på pannebrasken til sistnevnte. Det ga 2-0 til Liverpool.

– De ville komme under huden på oss og sløste tid fra første minutt. Det er greit nok, de kjemper for livet. Jeg har vært der nede selv og vet hvor viktige poengene er. Men vi var for gode for dem i dag, sier målscorer Andy Robertson til beIN Sports.

Seieren betyr at Liverpool fortsatt er ett poeng bak Manchester City i tittelracet.

Nå gjenstår det fem kamper for begge lag.

Everton blir liggende på nedrykksplass. De er to poeng bak Burnley på trygg grunn, men har én kamp mindre spilt.