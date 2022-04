Mimi (3) tror det er naboene som pusser opp

KHARKIV, UKRAINA (TV 2): I to måneder har krigen herjet i Ukraina, og like lenge har foreldrene forsøkt å skåne den tre år gamle datteren, Mimi. De har flyktet hjemmefra og bor i en togvogn.

TO MÅNEDER MED KRIG:

En liten, blid jente vinker, og fanger blikket vårt på undergrunnsstasjonen.

Hun står i kø og venter på å få middag, som frivillige nettopp har kommet med.

Mimi har tatt på seg sin fineste kjole før hun går for å spise middagen de frivillige serverer. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Vi sier hei, og Mimi gjemmer seg bak mamma, Jana. Hun er flau, akkurat som en treåring pleier å være.

– Hun blir venn med alle. Alle er glade i henne her, hun liker å snakke med alle, og å hoppe, forteller moren Jana oss.

Nytt hjem

Perrongen på undergrunnsstasjonen har blitt Mimis lekeplass, og en togvogn har blitt familiens nye hjem. Mamma Jana inviterer oss inn.

Familien deler togvognen med naboer de flyktet sammen med da krigen staret. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– I denne vognen bor det åtte personer. Alle her er de vi tilbrakte den første tiden i kjelleren sammen med, forteller Jana.

Familien ble evakuert av soldater hit til undergrunnsstasjonen, like etter at krigen startet. Hjemmet deres ligger i bydelen Saltivka, nord i Kharkiv.

Det var her russerne forsøkte å trenge inn i byen da krigen startet for to måneder siden. Da ukrainske styrker slo dem tilbake, begynte bombingen.

Bydelen ble angrepet med artilleri, raketter, missiler og fly, døgnet rundt.

– Skremmende, veldig skremmende. Men du er mest redd for barnet. Når flyene flyr over tenker du bare at de skal slippe alle bombene sine på deg, forteller Jana.

Tror naboene pusser opp

Mimi sitter like ved siden av mens mamma forteller. 3-åringen forstår ikke så mye av det som skjer, og foreldrene forsøker å skåne henne så godt det lar seg gjøre.

Mamma Jana forsøker å ikke forteller datteren at det er krig i byen deres. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Rett før krigen holdt naboene over oss på med å pusse opp leilighetene, og hun ble redd de høye lydene. Vi forteller henne bare at naboene pusser opp, vi forteller henne ikke at det er krig, sier Jana.

Foreldrene forsøker å underholde en rastløs, liten jente så godt i de kan. Men å tilbringe så lang tid her nede tærer på.

– Det er veldig deprimerende her. Veldig! Det er en følelse av at du står opp, og dagen bare forsvinner. Det er egentlig bare å gå og legge seg igjen, sier Jana og sukker tungt.

Men i bydelen de rømte fra, er situasjonen langt verre.

Ekstremt farlig å bruke mobil

Huset Mimi og familien rømte fra, ligger rett ved frontlinjen.

Skadene er omfattende på flere blokker som ligger i drabantbyen vi reiser til. Foto: Bent Skjærstad

Flere av blokkene i drabantbyen har store ødeleggelser. Og idet vi kommer ut av bilen haster en mann mot oss.

– Skru av mobiltelefonene deres!, sier han nervøst, og fortsetter:

– Russerne sporer mobilsignalene, og retter angrepene mot områder de ser det er aktivitet på mobiltelefoner, forteller mannen.

Vi gjør som han sier. For vi hører at lydene av nedslag ikke er så langt unna.

– Dag etter dag kommer angrepene. Noen ganger mye, andre ganger mindre. Det er skremmende, men vi har blitt vant med det, sier Viktor.

Viktor er en av de som har blitt igjen i Saltivka, selv om området bombes daglig. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

VI møter ham utenfor blokken han bor i.

– Vi lever som vi lever. Se deg rundt, sier han.

Naboblokken er utbrent etter å ha blitt truffet av granater.

Bygningen ved siden av den også.

Har ikke annet valg enn å bli

Fra Victors blokk kommer en katt snikende ut fra et av flere granathull.

En katt kikker ut av et granathull i blokken til Viktor. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Vi hører et nytt nedslag ramme bydelen, men Victor bryr seg ikke. Han bare snakker videre.

– Jeg mater kattene og hundene. Og min mor. Hvor skal jeg gjøre av henne. Hun er 85 år, forteller han.

Flesteparten vi møter her har blitt fordi de ikke har annet valg. Det gjelder også Sergej som kommer bort til oss for å fortelle.

Sergej tar seg av konen og svigermoren, som begge er sengeliggende. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– I dette huset har jeg min kone som er sengeliggende etter to hjerneslag. I nabodistriktet bor min svigermor, 82 år gammel. Jeg forsøker å lage mat til min kone, og så sykler jeg til nabodistriktet under bombingen for å gi min svigermor mat. Hvor skal vi rømme? De er sengeliggende, sier Sergej oppgitt.

Begge to er tydelig slitne etter å ha levd midt i bomberegnet i måneder.

– Hvis de treffer oss, så treffer de oss. Det er vår skjebne, sier Viktor idet vi reiser.

Store deler av byen er lagt i ruiner

Flyalarmen går ustanselig, i det som er Ukrainas nest største by.

Over 1600 bygninger har blitt lagt i ruiner i Kharkiv i løpet av månedene krigen har pågått.

1600 bygg har blitt ødelagt i løpet av de to månedene krigen har pågått. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hver dag forårsaker russiske angrep enorme ødeleggelser. Ingen deler av byen har blitt skånet. Ødeleggelsene kan sees over alt.

Ingen har eksakte tall på hvor mange sivile som er drept, men det dreier seg om flere hundre.

– Hvordan kan dette skje i 21. århundre. Selv da de startet å skyte trodde vi de ville holde på å skyte litt i 3 dager, og at ting deretter ville roe seg, sier Mimis mamma Jana.

Hun er glad for at de har funnet et sted de kan leve noenlunde trygt.

– Her nede er det stille. Du kan ikke høre noe her nede. Hjernen min får hvile, sier hun.

Uvissheten

Mimi har begynt å bli rastløs av all pratingen. Mamma finner frem noen tegnesaker, og Mimi spør om ikke vi har lyst til å tegne litt med henne før vi går.

Når vi sier ja blir hun kjempeglad, og kommer løpende med tegneboken.



Jana smiler mens hun ser datteren koser seg, men uvissheten gnager henne samtidig. Når krigen er over, og familien kan flytte hjem igjen, er det ingen som vet.

Mimi vil at vi skal hjelpe henne med å fargelegge dyrene i tegneboken hennes. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi håper bare det er en liten stund. Alle oss ber om det, og drømmer om det, sier Jana.