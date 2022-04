Tripic fikk rett i sine spådommer da Viking feide Glimt av banen og fikk sin revansje

Viking – Bodø/Glimt 2-0:

For første gang på de syv siste kampene mellom lagene, inkludert cup, maktet Viking å slå de regjerende seriemesterne Bodø/Glimt.

Zlatko Tripic og Sebastian Sebulonsen scoret målene da de vanligvis så suverene gultrøyene måtte se seg slått 2-0 på Viking Stadion. Seieren var Vikings første mot Glimt i alle turneringer siden oktober 2016.

Det var tidvis skyhøy temperatur på kunstgresset i Stavanger. Veton Berisha mener Ulrik Saltnes burde vært utvist etter en duell i andreomgang.

– Det er alltid fint med litt fyring, men når det blir så stygt at man «kneer» en i ryggen, bør man bli utvist, sier Berisha til TV 2.

– Vi liker fyring vi og, men vi er ikke like stygge som de.

Viking er etter seieren på andreplass på tabellen, ett poeng bak den foreløpige ligalederen Lillestrøm etter at fire serierunder er spilt.

I andreomgang ble også Victor Boniface utvist etter at han veivet hånden i ansiktet til David Brekalo. Den utvisningen får Glimt-trener Kjetil Knutsen til å reagere.

– Jeg syns det er horribelt at Victor Boniface blir utvist. Det som skjer i den situasjonen med det andre gule er ikke tilsiktet. Det er en hånd i ansiktet, men ikke noe albue eller noe sånn. At det ender med rødt kort, må dommeren svare på, sier Knutsen til TV 2.

Tripic fikk rett i sine antakelser

Viking måtte tåle å bli slått 2-1 over Bodø/Glimt i semifinalen i cupen for bare fire dager siden, men blåtrøyene viste i perioder at laget var fullt på høyde med Norges mest suverene lag de to siste årene.

– Vi kommer til å ta dem i serien, for vi er fullt på høyde med Glimt, sa Zlatko Tripic til pressen etter tapet i Bodø i cupen - og fikk helt rett i sine spådommer.

For søndag møttes de igjen, denne gang i Eliteserien – med en revansjesugen Viking-profil Zlatko Tripic i spissen for blåtrøyene hjemme på eget kunstgress.

Oppgjøret var helt utsolgt. Det betydde 15.300 tilskuere, det høyeste antall billetter solgt til en enkeltkamp på en norsk arena hittil i år, ifølge Viking.

Kampen var jevnspilt de første 25 minuttene, men så fikk nevnte Tripic 15.300 tilskuere til å reise seg og juble i ekstase. Veton Berisha fikk ballen på kanten av femmeteren. Skuddet traff Tripic, som enkelt kunne styre inn 1-0-ledelse til hjemmelaget fra kloss hold. Det var Viking-fansens favoritt foreløpig tredje scoring i Eliteserien hittil denne sesongen.

Bodø/Glimt kom til en del halvsjanser resten av omgangen, men klarte ikke å slå tilbake. Det frustrerte Glimt-benken. Like før pause fikk Glimt-trener Kjetil Knutsen gult kort av dommer Tore Hansen etter å kjeftet på fjerdedommer Svein Tore Sinnes. Viking kunne gå til pause med fortjent ledelse.

Vondt ble verre for Glimt

I andre omgang tok Glimt-trener Kjetil Knutsen grep. Amahl Pellegrino kom inn for Gilbert Koomson i jakten på utligningsmålet. Men byttet hjalp lite.

For i det 66. minutt doblet Viking. Veton Berisha ble tilsynelatende felt på kanten av 16-meteren, og både Glimt-spillerne og publikum på arenaen trodde dommeren ville blåse for frispark.

Men dommer Tore Hansen blåste ikke, og Sondre Bjørshol snappet opp ballen og trillet videre til Sebastian Sebulonsen. Han plasserte ballen i i lengste hjørnet fra rundt rundt 15 meters hold.

Og vondt skulle bli verre for Glimt. Drøye kvarteret før slutt ble det klart at Glimt måtte fullføre kampen med ti mann. Victor Boniface fikk sitt andre gule kort for dagen etter å ha plantet en hånd i ansiktet på David Brekalo. Før utvisningen hadde det vært småampert på kunstgresset, og en utvisning lå i kortene.

Med ti mot elleve ble det naturlig nok vanskelig for Glimt å slå tilbake. Viking var nærmere 3-0 enn Glimt redusering. Glimt ble rett og slett kjempet i senk, og Viking kunne juble for en fortjent seier.