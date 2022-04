City-ekspert mener Haaland vil være tidenes Premier League-overgang: – Det har aldri skjedd før

MANCHESTER (TV 2): Mye tyder på at Erling Braut Haaland (21) nærmer seg Manchester City. Skulle overgangen bli et faktum, vil den mangle sidestykke i ligaens historie, mener lokal journalist.

– Jeg mener det vil være den største overgangen til Premier League noensinne, sier Sam Lee.

Han dekker Manchester City for The Athletic og var nylig i Bryne i forbindelse med en reportasje om mannen som er høyaktuell til å bli Pep Guardiolas nye stjernespiss til sommeren.

Det kan fremstå som en dristig påstand all den tid Haaland fortsatt ikke har satt sin fot innenfor Premier League. Den angivelige klausulen på over 700 millioner kroner vil heller ikke gjøre ham til den dyreste Premier League-overgangen noensinne.

Lee utdyper hva han mener:

– Det har aldri skjedd før at en spiller som forventes å være blant verdens tre beste de neste ti årene, har kommet til Premier League. Slike spillere har som oftest dratt til Real Madrid, Barcelona eller PSG. De største overgangene inn i Premier League har ofte vært vrakgods fra de spanske gigantene.

Han nevner spillere som Ángel Di María, Alexis Sánchez og Mesut Özil i denne kategorien.

– Neste Messi og Ronaldo

Lee påpeker at de aller beste utenlandske spillerne i Premier League-historien ikke har hatt de samme forventningene knyttet til seg som Haaland på tidspunktet de ble hentet til ligaen.

Cristiano Ronaldo var 18 år gammel da han signerte for Manchester United og hadde kun erfaring fra portugisiske Sporting.

Thierry Henry hadde mislyktes i Juventus da han ble hentet til Arsenal som 22-åring.

Mohamed Salah fikk en delt mottakelse da han kom til Liverpool etter en kanonsesong i Roma, ettersom han hadde mislyktes i Chelsea noen år tidligere.

– Jeg diskuterte påstanden min med noen folk her om dagen. De nevnte Hernán Crespo til Chelsea, men han nærmet seg 30 år og karrieren var på vei nedover, sier Lee.

Han understreker at han ikke sammenligner med overganger mellom Premier League-klubber, som da Robin van Persie dro fra Arsenal til Manchester United, ettersom dette var stjerner som allerede var i ligaen.

– Hva med Paul Pogba til Manchester United?

– Han er et godt eksempel. Det var en stor overgang. Man er kanskje litt påvirket av at det har gått så dårlig.

Lee står likevel fast ved at han mener Haalands eventuelle overgang vil være større.

– Haaland er en spiller som kunne gått hvor som helst. Alle klubbene i verden ønsker ham. Det er han og Kylian Mbappé som er de neste Lionel Messi og Ronaldo. Han er ung, men har allerede etablert seg som en av de beste og mest spennende, og han kommer med sine beste beste år foran seg, sier journalisten.

Guardiola møter pressen

Haaland er ventet å bli et hett samtaleemne de neste dagene når Manchester City tar imot Real Madrid til semifinale i Champions League.

Pep Guardiola stiller til pressekonferanse mandag ettermiddag og vil utvilsomt få nye spørsmål om jærbuen.

I forrige uke holdt City-manageren som vanlig kortene tett til brystet på spørsmål om Haaland:

– Ingen svar til spørsmålet ditt. Ingen svar på disse spørsmålene.

Daily Mail og The Athletic meldte i forrige uke at Haaland hadde bestemt seg for en overgang til Manchester City. Selv om mye tyder på at han ender opp i lyseblått, har Haaland ifølge TV 2s opplysninger fortsatt ikke tatt en endelig avgjørelse om fremtiden.

– Det vil ikke være en komplett overraskelse for oss nå, sa Dortmund-direktør Michael Zorc til Sky på spørsmål om Haaland kommer til å dra til Premier League i sommer.