Carlsen slo tilbake

Følg Carlsens oppgjør mot Praggnanandhaa i Champions Chess Tour: Oslo Esports Cup mandag fra klokken 17:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.



Det var en fortsatt sykdomsplaget Magnus Carlsen som møtte opp til tredje match av Champions Chess Tour: Oslo Esports Cup. Sykdommen skulle ikke påvirke verdensmesterens sjakkform mot nederlandske Anish Giri.

Overbevisende og aggressivt spill gjorde at 31-åringen kun trengte tre partier for å avgjøre matchen. Carlsen har dermed seks poeng av ni mulige etter tre dagers spill.

Rameshbabu Praggnanandhaa beholder ledelsen i turneringen etter tredje dag. Nok en gang greide den sensasjonelle 16-åringen å avgjøre sin match etter bare tre partier, og er tydelig i god form før møtet mot Carlsen i morgen.

Lav selvtillit på motstander

Det var ingen selvsikker Giri som møtte til intervju i forkant av matchen. Nederlenderen mente Carlsens sykdom ikke ga ham noen bedre sjanser.

UVANLIG: Anish Giri var overraskende negativ til sine sjanser mot verdensmesteren. Foto: Martin Leigland

– Jeg håper på et mirakel, kommenterte Giri om sjansene sine for dagen.

En rask remis med hvite brikker var et tilsynelatende skuffende resultat for nederlenderen i første parti. Likevel fortalte Giri at han var fornøyd etter første kamp.

Giris live-intervjuer gjorde Jon Ludvig Hammer usikker på om nederlenderen fortalte hele sannheten.

– Den Anish Giri vi kjenner har ikke så umåtelig respekt for Magnus, kommenterte sjakkeksperten i studio.

Overbevisende seier

Det ble ingen rask avgjørelse da Carlsen fikk de hvite brikkene i andre parti. Verdensmesteren fikk en betydelig fordel i midtspillet og fikk et kraftig press. Carlsen fikk dessuten en betydelig ledelse på klokken.

Situasjonen på klokken og brettet skulle bli for mye for Giri å håndtere. Etter 66 spilte trekk var dagens første Carlsen-seier et faktum.

Avgjorde med sorte brikker

Verdensmesteren ville åpenbart fullføre dagen tidlig og gikk aggressivt ut fra start med de sorte brikkene. Prosentene ga hvit en fordel, men stillingen jevnet seg etter hvert ut. Da hadde Carlsen nok en gang fått en betydelig fordel på klokken.

Utviklingen i partiet gjorde studio optimistiske.

– Magnus kommer til å vinne på ren og skjær vilje, kommenterte en imponert Hammer i studio.

En stor tabbe fra Giri gjorde at Carlsen plutselig fikk en avgjørende fordel. Carlsen konverterte stillingen derfra til tross for dårlig tid på klokken.

