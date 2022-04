Savnet enøyd katt funnet på oljeplattform i Nordsjøen

Den svarte, enøyde katten ble for noen dager siden funnet inne i en konteiner om bord på en oljerigg i Nordsjøen, opplyser dyrebeskyttelsen i Skottland, SPCA.

Pusen ble fredag fløyet tilbake til land i helikopter.

Vel tilbake på land ble den sjekket av en dyrlege som fant ut at den var ID-merket.

– Vi fikk melding om at en katt ble funnet i en konteiner ute i havet. Vi har ingen idé om hvordan den havnet der, men var med i helikopteret som dro ut for å hente ham, sier Aimee Findlay fra SPCA.



Det viste seg at katten heter Dexter, og at den hadde vært savnet siden 2017. Den er nå gjenforent med sin eier, som er henrykt over å få kjæledeggen sin tilbake.

«Dexter» har fått god pleie av menneskene han har møtt på sin vei. Foto: SPCA

Katten har trolig i lengre tid streifet rundt i området rundt fengselet i Peterhead, som ligger ved havnen.

Katten hadde fått navnet «One-eyed Joe» i fengselet fordi han bare har ett øye. Avisen Guardian skriver at katten har fått god pleie av de ansatte i fengselet.

På et eller annet vis har den forvillet seg inn i en konteiner og blitt med da den ble fraktet ut til plattformen.

(©NTB)