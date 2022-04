Moren til Chris åpner opp om Oscar-slaget: – Da han slo Chris, slo han oss alle

I slutten av mars ble Oscar-utdelingen holdt, og det var da den dramatiske hendelsen mellom Will Smith og Chris Rock skjedde.

Da Rock fortalte en vits om Smiths kone, gikk skuespilleren opp på scenen og ga Rock en ørefik. Nesten en måned senere åpnet Rose Rock opp I et intervju med nyhetskanalen WIS i South Carolina om det som hendte sønnen.

Trodde slaget var iscenesatt

Rose fortalte til WIS at dette var det ene året hun ikke skulle dukke opp på utdelingen, men heller følge sendingen hjemmefra.

Da sønnen hennes fikk et slag i ansiktet av Smith, trodde hun først at det hele var iscenesatt. Det trodde hun frem til skuespilleren begynte å rope, ifølge nyhetskanalen.

– Da han slo Chris, slo han oss alle. Han slo meg virkelig, sa Rose i intervjuet.

Hun la deretter til at komikeren skal ha gledet seg over å gi en Oscar til Questlove, som vant kategorien Chris annonserte. Men han ble tatt fra det øyeblikket på grunn av slaget til Smith.

– Ingen hørte talen hans engang. Ingen var i stand til å bare være i øyeblikket fordi alle satt der og lurte på hva som skjedde.

Utestengt fra Oscar

Som en konsekvens av slaget ble det bestemt at Smith nektes i å delta på Oscar-arrangementer frem til 2032.

– Styret har bestemt at i en periode på ti år fra 8. april får ikke Will Smith lov til å delta på noen utdelinger eller arrangementer i regi av akademiet, verken fysisk eller digitalt, inkludert Oscar-utdelingen, sa Oscar-sjefene David Rubin og Dawn Hudson i en uttalelse.

Smith har i etterkant av utdelingen gått ut i sosiale medier med en beklagelse for oppførselen sin. I beklagelsen har skuespilleren også skrevet en personlig melding til Chris Rock.

– Jeg vil be deg offentlig om unnskyldning, Chris. Jeg gikk over streken og jeg tok feil. Jeg er flau og handlingene mine var ikke en indikasjon på mannen jeg ønsker å være, skrev Smith i et innlegg på Instagram.

Kommenterte slaget selv

Chris Rock har ikke kommet med en offisiell uttalelse om slaget, men har kommentert hendelsen blant annet under et show i Boston sent i mars.

– Jeg har ikke så mye å si om det som skjedde. Så hvis du kom for å høre om det... jeg hadde et helt show jeg skrev før denne helgen. Og jeg jobber fortsatt med å prosessere det som skjedde, sa komikeren.

Han la deretter til at han kommer til å snakke om hendelsen før eller siden.

– Det kommer til å være alvorlig, og det kommer til å være morsomt, men akkurat nå skal jeg fortelle noen vitser, sa Rock på teaterscenen The Wilbur.

Komikeren satt også ned foten under et show og forsvarte Smith da en tilskuer kom med en hetsende kommentar om skuespilleren.