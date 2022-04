Hamilton ydmyket: – Dette er smertefullt

Krisen fortsetter for tidenes mestvinnende Formel 1-fører. Søndag nådde Lewis Hamilton et nytt bunnpunkt.

Emilia Romagna Grand Prix

Etter en tung både kvalifisering og sprint startet 37-åringen som nummer 14 på den våte asfalten på Imola-banen i Italia.

Selv om flere førere foran måtte bryte og enkelte lag slet med farten, klarte ikke superstjernen å avansere mer enn én plass gjennom hele racet.

Faktisk slet Mercedes-føreren så mye at han ble tatt igjen med en runde av Max Verstappen. Da var det fortsatt mer enn 20 runder igjen av racet.

Utenkelige bilder for bare fire måneder siden, da 37-åringen gjorde opp med nederlenderen om VM-tittelen.

– Når du trodde at det ikke kunne bli verre for Lewis, blir han passert av erkerivalen sin. Det kommer til å være smertefullt. For Max' del tror jeg han kommer til å ha et lite smil under hjelmen, sa Hamiltons tidligere lagkamerat, Nico Rosberg, hos Sky Sports.

Så ille stod det til at Mercedes-sjefen beklaget over team-radioen etter løpet.

– Beklager for hva du måtte kjøre i. Jeg vet at den ikke var mulig å kjøre. Dette var et fryktelig løp, lød det fra Wolff, ifølge BBC.

Her kjører Lewis Hamilton like foran Max Verstappen under fredagens kvalifisering. Søndag ble han tatt igjen med en runde av erkerivalen. Foto: XPB

Lagkompisen klatret

Samtidig gjorde lagkamerat George Russell det bra. Briten startet om nummer elleve.

Foran ham hadde mange førere trøbbel: To av dem måtte bryte, Daniel Ricciardo krasjet og Haas-duoen Mick Schumacher og Kevin Magnussen slet med farten.

Russell kom seg tidlig opp på femteplass. Og da Charles Leclerc fikk en skade på bilen i en liten krasj, kom Mercedes' andrefører seg opp på fjerdeplass.

Hamilton hadde riktignok et uhell i depotet. Han hadde kontakt med Esteban Ocon. Franskmannen fikk en tidsstraff på fem sekunder. Senere kom ikke Hamilton seg forbi Pierre Gasly like foran ham.

GOD DAG: George Russell kom seg opp på femteplass. Foto: XPB

Drama for Leclerc og Ferrari

Leclerc fikk en tung start nest fremst i feltet. VM-lederen ble umiddelbart kjørt forbi av to førere, men klarte å komme seg kjapt opp på tredjeplass igjen.

Der ble han lenge liggende og stange bak Sergio Pérez. Det førte til at Max Verstappen økte ledelsen runde for runde.

Mot slutten av racet intensiverte Leclerc jakten på Pérez.

Ferrari-esset hadde et uhell, fikk en liten skade på bilen og måtte kjøre inn i depotet for å bytte frontvinge. Han kjørte ut igjen på niendeplass, men kom seg opp på sjetteplass.

Verstappen vant med klar margin foran lagkamerat Pérez og henter poeng på Leclerc i VM-sammendraget.

– Som lag gjorde vi alt bra, og jeg mener at denne dobbeltseieren er vel fortjent, sier Verstappen i et intervju med arrangøren.

Emilia Romagna Grand Prix 1. Max Verstappen 2. Sergio Pérez 3. Lando Norris 4. George Russell 5. Valtteri Bottas 6. Charles Leclerc 7. Yuki Tsunoda 8. Sebastian Vettel 9. Kevin Magnussen 10. Lance Stroll

Sainz-krise

Første runde bød på drama. Carlos Sainz hadde et sammenstøt med Daniel Ricciardo, havnet på grusen og kom seg ikke av flekken.

Ferrari-føreren, nummer to i VM-sammendraget, måtte bryte.

FIASKODAG: Carlos Sainz' løp var over før han hadde fått kjørt en runde. Foto: Luca Bruno

Også Fernando Alonso (Alpine) måtte kaste inn håndkleet tidlig i racet.

Saken oppdateres!