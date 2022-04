Tiltale: 24-åring overfalt med machete midt i Oslo – måtte amputere beinet

Hendelsen fant sted omkring klokken 01.15 natt til søndag 11. juli 2021.

Inne i Strøget i Torggata, der flere populære utesteder ligger, gikk en gruppe unge menn løs på 24-åringen med machete.

Ifølge en tiltale som nylig ble tatt ut, fikk 24-åringen blant annet skåret over lårpulsåren. Han ble hastet til Ullevål sykehus, der han ble liggende i en måned.

– Skadene var så omfattende at han måtte amputere et bein. Siden har han hatt et langvarig opphold på Sunnaas sykehus. Det har naturligvis vært en svært krevende tid både fysisk og psykisk, sier mannens bistandsadvokat Jon Anders Hasle til TV 2.

BISTANDSADVOKAT: Den 24 år gamle klienten til advokat Jon Anders Hasle måtte amputere beinet fra kneet etter angrepet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Selve voldshendelsen er ikke fanget opp av overvåkningskameraer, får TV 2 opplyst. Etter en måneds etterforskning var likevel ni personer siktet i saken.

Nå er altså tiltalen tatt ut. Tre menn mellom 19 og 22 år er tiltalt for grov vold, mens en 21-åring er tiltalt for drapsforsøk.

– Han erkjenner ikke å ha hatt forsett om å drepe, men erkjenner straffskyld for grov kroppsskade, sier 21-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen.

Bakgrunnen for hendelsen er ukjent, og verken Hasle eller Furuholmen ønsker å si noe om hva deres klienter har forklart. TV 2 er heller ikke kjent med hvilken relasjon de tiltalte har til hverandre eller 24-åringen.

FORSVARER: Advokat Morten Furuholmen opplyser at hans klient kun erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advokat Bjørn Aksel Henriksen, som forsvarer en av de andre tiltalte, opplyser at hans klient nekter straffskyld og mener han ikke var til stede da fornærmede ble angrepet.

– De var opprinnelig veldig mange som var siktet i saken, og saken er henlagt for flere av dem. Det er vanskelig å se hva som skiller min klient fra dem som påtalemyndigheten legger til grunn at ikke har gjort noe straffbart, sier Henriksen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra de to siste tiltaltes forsvarere lørdag.