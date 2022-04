Bil har kjørt utfor kai i Bergen – person livstruende skadd

Politiet melder søndag ettermiddag at en bil har havnet i vannet utfor en kai ved Kjerreidviken i Bergen.

Alle nødetater er på stedet.

– Vi fikk en melding om en bil som hadde kjørt av kaien. Det ble trippelvarsling, og alle nødetatene rykket raskt ut. Brannvesenet rykket raskt ut med dykkere som gikk rett i aksjon, fikk åpnet bildøren og fikk ut en eldre mannsperson, sier innsatsleder Kjell Bjørn Heggøy til TV 2, og legger til:

– Mannen var bevistløs.

Det ble innledet førstehjelp på stedet. Tilstanden til mannen, som nå er fraktet til sykehus, er fortsatt ukjent.

– Vet dere noe om forløpet til ulykken?

– Ikke utover at vi har vitner på stedet som har sett hendelsen. De drev med båtpuss på andre siden av vågen her, og så at denne bilen rullet ut i sjøen.

Politiet jobber nå med vitneavhør.

BEVISTLØS: En eldre mann ble funnet bevistløs i vannet etter å ha kjørt utfor en kai ved Kjerreidviken i Bergen Foto: Ivar Lid Riise

– Vi har ikke oversikt over hva som har skjedd eller hvem som var i bilen, men det fremstår som en ulykke, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til TV 2.

Dykkerne søkte innledningsvis etter andre personer i vannet.

– De har søkt i bilen og i området rundt, og det er ingenting som tyder på at det var flere i bilen, skriver politiet på Twitter.