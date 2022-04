«Mamma, tissen din er ødelagt»

Det sies at det er fra barn man får høre sannheten. Det får tobarnsmor Iselin Eriksen erfare hver eneste dag.

Som småbarnsmor blir man servert mange gullkorn i løpet av en dag.

Etter fem minutters stell med barna søndag morgen, hadde tobarnsmor Iselin Eriksen fått kommentarer på både ansiktshår og føflekker.

Sammenlignet med barne-TV-monster

Hun bestemte seg for å spre litt humor i Facebook-gruppen «Mammaklubb for bra damer», som har nesten 22.000 medlemmer. I et innlegg skriver hun:

««Mamma se, du har masse hår i ansiktet»

I morges på badet mens jeg ennå hadde t-skjorte og undertøy på, skulle jeg hjelpe 4-åringen litt med klærne. På fanget mitt sa han «au mamma, du er piggete. Full av gruffalopigger».

Se hele innlegget i bildet under.

OPPDAGELSE: Eriksens sønn lærte søndag morgen at også kvinner har hår på overleppa. Foto: Skjermdump

Eriksen ble nysgjerrig på hvilke gullkorn andre mødre får fra barna, og oppfordret andre til å dele hvilke komplimenter de får servert.

– «Instagram-mammaene» deler bare de perfekte bildene. Dette er motvekten. En ufiltrert versjon av småbarnslivet, sier Eriksen til TV 2.

«Slitt pupp»

Kommentarfeltet viser at hun slett ikke er alene om å få det hun kaller «realistiske komplimenter» fra barna.

«Mamma du er heldig som har monsterstor rompe, så slipper du å falle ned i do» er det en mamma som skriver.

«Min 3-åring konstaterte ganske greit at pappa har skjegg i ansiktet, og mamma har bare skjegg på beina», kommenterer en annen.

Spesielt brystene skaper forundring hos barna.

«Fikk høre at den ene puppen min var slitt...» skriver en mor.

«Dattera mi (da var hu 4) sa hu gleda seg til å bli voksen så hu kunne få lange pupper som mamma har. Skikkelig kompliment der altså»

«Mamma har ingen pupper» -Gabriel 2 år som fortsetter å stappe bamser i genseren min, skriver en annen.»

– Krydder i hverdagen

Eriksen, som selv har to sønner på to og fire år, sier til TV 2 at hun får mange gullkorn i løpet av dagen, og velger å ta det som litt humoristisk krydder i hverdagen.

GULLKORN: Småbarnsmor Iselin Eriksen sier det kommer mange gullkorn i løpet av en dag med små barn i hus. Foto: Privat

– Barn er veldig direkte i refleksjonene. En mamma sine hengepupper eller store mage kan være fint for dem. De kan si til deg med den største entusiasmen «du har så stor fin mage mamma», sier hun.

– Tissen din er ødelagt

Eriksen forteller at det også er andre kroppsdeler som skaper forvirring hos sønnene. Sønnen ble spesielt overrasket da han en dag løp inn på toalettet mens moren satt på do.

– I forskrekkelse sa 4 åringen «mamma, tissen din er ødelagt».

Hva svarer man så til noe sånt? Eriksen hadde svaret:

«Eeh, neida lille venn, vi jenter har bare ikke sånn tut som dere har», svarer moren.